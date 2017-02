Global Sports Commerce erhält Finanzierung für Akquisitionen in Australien und Neuseeland

Chennai, Sydney and Aukland, New Zealand (ots/PRNewswire) - Global Sports Commerce (GSC) und das angeschlossene Unternehmen Techfront International, ein Anbieter von LED-Stadionbildschirmen sowie integrierten Sponsorenschaften und digitalen Lösungen für Sport- und Medienereignisse, haben Finanzierung erhalten, um die Akquisitionen von Screencorp in Australien und Oled & Carniegie in Neuseeland durchführen zu können. Das Privatkredit-Team von BlackRock hat die alleinige Finanzierung für beide Transaktionen arrangiert. Zu den finanziellen Aspekten gab es keine weiteren Angaben.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/468917/GSC_LOGO_Logo.jpg )

Die beabsichtigten Akquisitionen werden es GSC ermöglichen, die Durchdringung des australischen und neuseeländischen Marktes für digitale Lösungen für Sportereignisse zu vertiefen, während es in den schnell wachsenden Sektor der digitalen Plakatwände eintritt. Techfront Australia, eine Tochtergesellschaft von Techfront International, genießt die Marktführerschaft in Australien und Neuseeland als Partner der Sportorganisationen AFL, All Blacks, NZ Cricket und in Verbindung mit MKTG for Cricket Australia und BigBash League.

M. S. Muralidharan, CEO von GSC, kommentierte: "Diese Übernahmen werden GSC und Techfront ein tiefgehendes Engagement in der Welt des Sports ermöglichen und als erfolgreiches Modell dienen, das in ganz Europa und Amerika repliziert werden kann. Die Unterstützung von BlackRock verleiht Techfront mehr Antrieb und trägt zur Konsolidierung des weltweiten Sportgeschäfts durch den Einsatz von Technologie wie Commerce Optimiser bei."

Neil Maxwell, CEO von Techfront Australia, kommentierte: "Die Hinzufügung dieser Unternehmen bietet TFA eine bislang unerreichte Dimension im australischen und neuseeländischen Markt. Wir sind jetzt in der Lage, eine größere Anzahl von Sportarten zu bedienen, und können in diesem Verlauf ein breiteres Angebot mit einem höheren Serviceniveau liefern.

Neeraj Seth, Head of Asian Credit von BlackRock, kommentierte: "Die dominante Position von GSC und Techfront in wichtigen Cricket-Märkten macht dies zusammen mit dem wachsenden Engagement im Fußball, Rugby, Tennis und anderen Sportarten zu einer attraktiven Investitionsgelegenheit. Privatkredite sind einem Zeitpunkt zu einer wichtigen Quelle flexiblen Kapitals für mittelständische Unternehmen geworden, da viele Banken eingeschränkt darin sind, Finanzierung für asiatische Unternehmen zu leisten."

Er fügte hinzu: "BlackRock ist gut positioniert, um Unternehmen wie GSC und Techfront in mehreren asiatischen Zuständigkeitsbereichen mit Kapital auszustatten. Dies ermöglicht Unternehmen zu expandieren und ermöglicht uns gleichzeitig, unsere Investoren mit diversifizierten Investitionsrenditequellen zu versorgen."

Über Global Sports Commerce (GSC): http://globalsportscommerce.com/

Über Techfront: http://techfront.in/

Über BlackRock: https://www.blackrock.com/

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte: Namrata Aswani +91-9920710261 namrata @ itwconsulting.in