Niederösterreich sucht eine neue Weinkönigin

Bewerbungen sind bis 5. April möglich

Wien (OTS) - Zwei Jahre ist es nun schon her, dass Christina Hugl die Krone und das Zepter als Niederösterreichs Weinkönigin übernommen hat. Als Botschafterin der Winzerinnen und Winzer hat sie wesentliche Akzente gesetzt und für die Branche im In- und Ausland die Werbetrommel gerührt. Nun begibt sich der Weinbauverband NÖ auf die Suche nach einer neuen Hoheit. Das "Amt der Weinkönigin" hat in den letzten Jahren gerade durch die Repräsentantinnen selbst an Ansehen gewonnen. Mehr denn je nehmen die Menschen die Weinkönigin als sympathische Fachfrau wahr. Ihre Aufgabe ist es, mit fundiertem Wissen über das Produkt Wein und seine Qualitäten modern, zeitgemäß und redegewandt zu informieren. Voraussetzung dafür ist eine starke Verbundenheit zum Wein. Viele Termine, Feste und Veranstaltungen verlangen den Weinköniginnen vollen Einsatz und ein großes Engagement ab. Kontaktfreude und eine gewisse Redegewandtheit sind deshalb auch wesentliche Voraussetzungen für eine Botschafterin des niederösterreichischen Weines.

Die Voraussetzungen

Eine Weinkönigin muss eine "Beziehung" zum NÖ Weinbau haben, zum Beispiel fallweise im elterlichen Weinbaubetrieb mitarbeiten. Die Bewerberinnen sollten zwischen 19 und 25 Jahre alt und nicht verheiratet sein sowie über genügend Wissen rund um die Kultur von Rebe und Wein verfügen. Schließlich ist auch ausreichend Zeit notwendig, um den "Job" einer Weinkönigin erledigen zu können.

Wahltermin Ende April/Anfang Mai

Aussagekräftige Unterlagen sowie Motivationsschreiben sind bis Mittwoch, 5. April 2017, an den Weinbauverband Niederösterreich, Dipl.-Ing. Konrad Hackl (3500 Krems/Donau, Sigleithenstraße 50), Tel.-Nr. 05 0259 22209, E-Mail: office @ wbv.lk-noe.at, zu richten. Nach einer Durchsicht der eingelangten Unterlagen werden die Bewerberinnen Anfang April zu einem Informationsgespräch nach Krems eingeladen. Die Wahl findet voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai statt. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer Niederösterreich

Mag. Eva Lechner, BA, Tel.: 05 0259 29308,

Mobil: 0664 60 259 29308,

E-Mail: eva.lechner @ lk-noe.at