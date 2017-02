Goldene Cloche 2017©

Die Goldene Cloche 2017© erhält Stefan Leitner, Executive Chef vom Peninsula The Hongkong Club in Hong Kong

Wien (OTS) - Seit Jahren vergibt der Gastronomie Club Wien im Rahmen der "Galanacht der Gastronomie©" die "Goldene Cloche©" Dieser Preis wird an jene österreichischen Köche vergeben die im Ausland tolle Leistungen erbringen und dadurch für die heimische Gastronomie erfolgreich Werbung machen.

Heuer wurde Stefan Leitner auserkoren diese Ehrung entgegen zu nehmen.

Stefan Leitner hat eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Sein Werdegang begann im Hotel Bristol. Seine nächsten Stationen waren Restaurant Triolaa, KlosterUnd in Krems, Grand Hotel Wien und dem Restaurant Steirereck. Danach hiess es; ab ins Ausland. Ritz Carlton in Moskau und Ritz Carlton in Sarasota waren seine nächsten Stationen. Als Sous Chef konnte er sich im Ritz Carlton in Hainan, China, einen Namen machen bevor er 2013 nach Hong Kong ins Peninsula the Hongkong Club Hotel ging. Durch seine außergewöhnlichen Leistungen stieg der Zeltweger dort binnen kurzer Zeit zum Executive Chef auf und ist dort seit 2015 für die kulinarische Gesamtleitung mit über 100 Köchen zuständig.

Der Gastronomie Club Wien ehrt Herrn Leiter am Freitag 03.03.2017 im Rahmen der Galanacht der Gastronomie© im Parkhotel Schönbrunn.

Verleihung der Goldenen Cloche 2017©

Datum: 03.03.2017, 21:00 - 23:55 Uhr

Ort: Parkhotel Schönbrunn

Hietzinger Hauptstrasse 10-14, 1130 Wien, Österreich

Url: gastronomie.club

