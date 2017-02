SPÖ-Termine von 20. Februar bis 26. Februar 2017

MONTAG, 20. Februar 2017:

10.00 Uhr Bundeskanzler Christian Kern und Verkehrsminister Jörg Leichtfried besuchen das MAN-Werk in Steyr anlässlich der Fertigung von Elektro-Lkw. Anmeldung unter: http://bit.ly/2ksZEFp (MAN Truck & Bus Österreich GesmbH, Vorseriencenter Steyr, Schönauerstraße 5, 4400 Steyr).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Africa. Dimensions of a Continent“, kuratiert von Georg Lennkh, findet eine Diskussion zum Thema „Africa and Europe: A Relationship at a crossroads - New Realities, shifting priorities. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter http://tinyurl.com/jndlwpz (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 21. Februar 2017:

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

18.30 Uhr Staatssekretärin Muna Duzdar beim Netzwerk Frauenmedien (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

MITTWOCH, 22. Februar 2017:

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder, Sprecher der sozialdemokratischen Klubobleute der EU-Staaten, nimmt an der Internationalen Konferenz „Towards a Progressive Europe“ der sozialdemokratischen FraktionsführerInnen teil (bis Donnerstag, 22. Februar, Deutscher Bundestag, Berlin).

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid auf Bundesländertag in Vorarlberg. U.a. finden folgende Termine statt:

10.00 Uhr Schuleröffnung BORG Egg (Pfister 925, 6863 Egg);

15.00 Uhr Schuleröffnung BORG Lauterach (Montfortplatz, 6923 Lauterach);

19.00 Uhr Teilnahme am Event „BIG Time“ der BIG (Bundesimmobiliengesellschaft) anlässlich ihres ihr 25-jähriges Bestehens (Festspielhaus, Seestudio, Platz der Wiener Symphoniker 1, 6900 Bregenz).

9.00 Uhr Sozialminister Alois Stöger nimmt bei einer Veranstaltung anlässlich des Tages der Kriminalitätsopfer zum Thema „Wenn aus Hass Verbrechen werden. Wirksame Maßnahmen gegen Hasskriminalität“ teil (Bundesministerium für Inneres, 1010 Wien).

9.00 Uhr Staatssekretärin Muna Duzdar beim Festakt anlässlich des "Tag der Kriminalitätsopfer 2017“ (Festsaal des Bundesministeriums für Inneres, 1010 Wien).

10.00 Uhr Staatssekretärin Muna Duzdar nimmt an der Veranstaltung „Sag's Multi“ teil (Vienna Business School, Hamerlingplatz 5-6, 1080 Wien).

12.15 Uhr Sozialminister Alois Stöger eröffnet die Zero Project Conference 2017 zum Schwerpunktthema „Employment, Work and Vocational Education & Training“ (Vienna International Center, Wagramer Straße 5, 1220 Wien).

18.00 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und außenpolitische Sprecherin der SPÖ, Christine Muttonen, eröffnet die Diskussionsveranstaltung „The Challenges for the OSCE and the Role of the Parliamentary Assembly“. Nähere Informationen und Anmeldung unter http://tinyurl.com/hrotbnk (Parlament, Abgeordneten-Sprechzimmer, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien).

18.30 Uhr Bundeskanzler Christian Kern beim AustrianStartups Stammtisch #43 Wednesday Special – „Plan A for Austria – a big leap for the Austrian startup scene?“ (sektor5 coworking spaces, Siebenbrunnengasse 44, 1050 Wien).

DONNERSTAG, 23. Februar 2017:

Bundesländertag von Staatssekretärin Muna Duzdar in Niederösterreich.

12.00 Uhr Nationalratspräsidentin Doris Bures eröffnet die OSZE-PV Wintertagung (Wiener Hofburg).

22.00 Uhr Nationalratspräsidentin Doris Bures, Bundeskanzler Christian Kern und Bildungsministerin Sonja Hammerschmid besuchen den Wiener Opernball (Wiener Staatsoper).

FREITAG, 24. Februar 2017:

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nimmt an der Konferenz „Brexit & Europe: Evaluating the challenges for Britain‘s future relationship with the EU“ teil (2 Savoy Place, London).

9.00 Uhr Die Mitglieder der Präsidialkonferenz treten zusammen. Im Anschluss an die Präsidialkonferenz tagt der Bauherrenausschuss (Parlament).

