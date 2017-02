Dubai 10X - Dubais Kronprinz hält sämtliche Regierungsstellen zu radikalem Wandel an und positioniert die Stadt damit zehn Jahre im Voraus vor allen anderen Städten

Die erste Regierung weltweit, die X-Einheiten in allen Behörden etabliert und einen radikalen Wandel in den staatlichen Unternehmungen begrüßt

Der nächste Schritt auf dem Weg zum Staat der Zukunft - eine disruptive, bewegliche, iterative und auf Design ausgerichtete Regierung

Verlangt von sämtlichen Regierungsstellen die Entwicklung strukturierter Pläne für Durchbrüche und radikale Höhenflüge innerhalb von einem Monat

Seine Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai und Chairman of the Board of Trustees der Dubai Future Foundation, leitet heute die Planung für Dubai 10X ein, mit dem sämtliche leitende Regierungsbeamte von Dubai dem Emirat einen Vorsprung von zehn Jahren gegenüber sämtlichen anderen Städten verschaffen sollen.

Seine Hoheit erklärte: "Scheich Mohammed ist nicht mehr damit zufrieden, die Nummer Eins zu sein. Wir wollen allen anderen Städten um zehn Jahre voraus sein."

Seine Hoheit Scheich Hamdan sagte: "Traditionell sind Regierungen in der ganzen Welt dafür bekannt, gegen Wandel immun zu sein. Sie gelten als die Bürokratien, die radikale Innovationen als Letzte einführen. Die Zukunft ist eine Sammlung von Ideen und Ambitionen, die in experimentellen Labors erschaffen und getestet werden, und 10X verwandelt Dubai in das weltweit größte Labor für die Regierungen der Zukunft."

Dubai 10X bringt die Regierung von Dubai auf eine Mission, allen anderen Städten um zehn Jahre voraus zu sein - daher der Name 10X (das X steht für eine experimentelle, unkonventionelle, zukunftsgerichtete, exponentielle Denkweise).

Um Dubai 10X in einen Kontext zu setzen, erklärte Seine Hoheit Scheich Hamdan: "Die Zukunft gehört denen, die radikale Veränderungen einleiten, nicht denen, die fortwährend kleine Verbesserungen durchführen. Die Zukunft wird weniger Geduld mit uns haben als die Gegenwart. Heute rufe ich alle Regierungschefs und -mitarbeiter dazu auf, disruptive Innovation anzunehmen und neue, kreative und wahrhaft bahnbrechende Ansätze und Technologien für ihre Unternehmungen zu finden, anstatt nach und nach kleine Verbesserungen vorzunehmen."

Weiter meinte Seine Hoheit: "Wenn wir dabei Erfolg haben wollen, allen anderen Regierungen um zehn Jahre voraus zu sein, müssen alle von uns eine Kultur der kreativen Umwälzung annehmen, mit der sich nicht nur unsere Arbeitsmittel und Systeme erweitern lassen, sondern auch unsere Denkweise, damit wir sie modernisieren, aktualisieren und bereit für disruptive Veränderungen machen können.

Die staatlichen Stellen von Dubai müssen innerhalb eines Monats Pläne für drei spezifische Elemente erstellen:

1. Unabhängige X-Einheiten für jede Regierungsstelle. Jede X-Einheit muss Wege finden, um die Abläufe der eigenen Organisation zu revolutionieren und ihre eigenen bahnbrechenden Lösungen entwickeln, um die eigenen Vorgaben noch zu übertreffen. 2. Radikal umwälzende organisatorische Strukturen, Systeme und Technologien müssen geprüft und skaliert werden, damit sie ihren jeweiligen Missionen gerecht werden können. Jede Regierungsstelle muss überdies die traditionellen organisatorischen Strukturen und Hierarchien der Regierungsorganisationen überprüfen und neu unter Betracht ziehen sowie neue Strukturen finden, die kreative Innovation und radikalen Wandel ermöglichen. 3. Zusammenarbeit mit und Erleichterung von radikalen Lösungen und Beseitigung regulatorischer Hemmnisse: Entwicklung von Abläufen und Methoden zur Zusammenarbeit mit wirklich bahnbrechenden Unternehmen und Startups, die Dubais Bürgern auf radikale Weise bessere Dienstleistungen bieten, damit sie ein besseres Leben führen können. Regulatorische Hindernisse, denen sich solche radikalen Unternehmen gegenübersehen, sollten ebenfalls beseitigt werden, um deren ungestörten Betrieb zu gewährleisten.

Abschließend erklärte Seine Hoheit: "Wir wollen echte, wirksame und zehnfach glücklich stimmende Ergebnisse für die Gesellschaft. Wir wollen eine Einhorn-Regierung ins Leben rufen, die als Plattform für den Griff nach den Sternen dienen wird."

