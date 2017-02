Die Berliner Musikerin Balbina veröffentlicht heute ihr neues Album "Fragen über Fragen"

Berlin (ots) - Die Liedermacherin Balbina stellt sich auf ihrer neuen Langspielplatte einen Katalog an Fragen und nimmt den Hörer mit auf eine Forschungsreise nach Antworten. Balbina tastet sich pragmatisch an Rätsel heran, die ihr alltäglich begegnen. Man wird in diesem Land weit und breit keine größere Pop-Künstlerin finden als sie, schrieb unlängst das Feuilleton der Berliner Zeitung. Spiegel Online wünscht sich, Balbina möge gefeiert werden wie Björk und Sia. Das neue Album "Fragen über Fragen" sei ein Triumph deutscher Popmusik.

Eine Menge Vorschusslorbeeren für die junge Musikerin, die bereits im Zuge ihrer letzten Albumveröffentlichung von Herbert Grönemeyer entdeckt wurde und der sie auf seine Tournee einlud, um im Vorprogramm zu spielen. Und tatsächlich: "Fragen über Fragen" erfüllt alle Erwartungen, die man in ein intelligentes, modernes Popalbum setzen kann. Balbina hat mit ihrer dritten Platte wieder ein zusammenhängendes Werk aus Text, Komposition und Bild geschaffen. Die Visualisierung und Musikalisierung bleibt für die Künstlerin essentielles Sprachrohr für ihre Worte. Sie sagt zwar von sich selbst, sie sei mit den Sätzen verheiratet, aber der korrespondierende Soundtrack und das Bildmaterial seien ihre besten Freunde.

Balbina wird mit ihrem neuen Album "Fragen über Fragen" auch auf den Live-Bühnen zu sehen sein. Tourstart ist am 28. März in Leipzig.

https://balbina.lnk.to/FragenUeberFragen

https://www.youtube.com/watch?v=CUrwqov93r0

