Karas gratuliert: Rübig neuer Ko-Vorsitzender des WTO-Lenkungsausschusses

Rübig will weltweit neue Kunden für österreichische und europäische Produkte finden

Brüssel (OTS) - Der ÖVP-Europaabgeordnete Paul Rübig ist der neue Ko-Vorsitzende des Lenkungsausschusses der Welthandelsorganisation (WTO) für die Europäische Volkspartei (EVP). Am gestrigen Donnerstag wurde Rübig von seinen Abgeordnetenkollegen im Handelsausschuss des Europäischen Parlaments dazu gewählt. Er ist damit auch WTO-Sprecher der EVP-Fraktion im Handelsausschuss.

Der Leiter der ÖVP-EU-Abgeordneten, Othmar Karas, gratuliert Rübig:

"Die Wahl Paul Rübigs ist ein Erfolg für Österreich. Österreich und Europa stehen immer stärker im globalen Wettbewerb. Deshalb wollen wir die Globalisierung nach unseren europäischen Standards regeln. Österreich hat immer von Handelsabkommen profitiert. Mit Handelsübereinkommen können wir die Globalisierung gestalten. Paul Rübig wird sich in seiner neuen Funktion dafür einsetzen", so Karas.

Rübig will neue Kunden für österreichische und europäische Produkte finden: "Meine neue Aufgabe bietet ideale Möglichkeiten, um weitere Handelserleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen durchzusetzen. Handel ist ein Instrument, um Wachstum in Europa zu schaffen. Geraden den Chancen neuer Technologien sollten wir Rechnung tragen und im Bereich E-Commerce neue Initiativen in der WTO setzen", betonte Rübig.

Den Ko-Vorsitz der WTO-Lenkungsgruppe teilt sich Rübig mit dem deutschen Sozialdemokraten Bernd Lange, der auch Vorsitzender des Handeslausschusses ist. Rübig war gemeinsam mit der ehemaligen SPD-Europaabgeordneten Erika Mann Gründer der WTO-Parlamentarierversammlung, in der sich Abgeordnete aus allen WTO-Ländern regelmäßig beraten.

