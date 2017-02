Toto: Dreifachjackpot – 150.000 Euro für nächsten Dreizehner

Jackpots auch bei Zwölfer, Torwette und Hattrick

Wien (OTS) - Jede Menge Jackpots warten in der nächsten Toto Runde am Wochenende, denn zuletzt gab es weder einen Dreizehner, noch einen Zwölfer, und auch in der Torwette blieben die Gewinntöpfe für den ersten und zweiten Rang verschlossen. Damit geht auch der Hattrick Jackpot in eine weitere Runde.

Es war bereits das dritte Mal hintereinander, dass es keinen Dreizehner gab. Damit geht es hier bereits um einen Dreifachjackpot, und da werden für die Runde 7B am Wochenende rund 150.000 Euro erwartet.

Beim Zwölfer geht es um einen einfachen Jackpot, hier wird der Topf mit rund 16.000 Euro gefüllt sein.

Und im Hattrick Jackpot schließlich liegen rund 190.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 7B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 7A:

3fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 133.646,20 – 150.000 warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 8.289,60 8 Elfer zu je EUR 230,20 119 Zehner zu je EUR 30,90 134 5er Bonus zu je EUR 11,40

Der richtige Tipp: 1 1 2 2 2 / 1 1 X 1 2 1 X 2 2 1 1 2 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 1.416,20 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 566,50 Torwette 3. Rang: 2 zu je EUR 354,00 Hattrick: JP zu EUR 189.594,80

Torwette-Resultate 1:0 +:0 0:+ 0:1 0:+

