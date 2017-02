EANS-News: RHI AG / Ungeprüfter vorläufiger Umsatz und operatives Ergebnis 2016

Jahresergebnis

Der RHI Konzern wird das Geschäftsjahr 2016 gemäß vorläufigen, ungeprüften Zahlen mit einem Umsatz in Höhe von rund EUR 1.650 Mio und einem operativen Ergebnis von rund EUR 123 Mio abschließen. Das operative Ergebnis beinhaltet externe Aufwendungen in Zusammenhang mit dem geplanten Zusammenschluss von RHI und Magnesita von rund EUR 12 Mio. Bereinigt um diese Aufwendungen betrug das operative Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr rund EUR 135 Mio, was einer operativen Ergebnis-Marge von rund 8,2% entspricht. Die Höhe der Wertminderungs- und Restrukturierungsaufwendungen fiel im 4. Quartal mit rund EUR 10 Mio entsprechend der Guidance aus. Das vorläufige, ungeprüfte EBIT des Geschäftsjahres 2016 beträgt somit rund EUR 116 Mio. Infolge der starken Free Cashflow-Generierung konnte die Nettoverschuldung gegenüber dem 31.12.2015 um rund EUR 65 Mio auf rund EUR 333 Mio zum 31.12.2016 reduziert werden. Dies entspricht einem Rückgang um rund EUR 134 Mio innerhalb von zwei Jahren.

