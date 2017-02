Wien-Mariahilf: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Wien (OTS) - Über Hinweise eines Zeugen führten die Polizisten eine Kontrolle in der Straßenbahnlinie 18 durch. Dabei beobachteten sie einen 19-Jährigen, wie dieser bei Ansichtig werden der Beamten auffällige Schluckbewegungen durchführte. Bei einer Personenkontrolle wurde Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Der Beschuldigte wurde nach einer Röntgenuntersuchung in die Justizanstalt in eine Spezialzelle gebracht.

