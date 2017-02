Liesing: Zählkarten-Vergabe für Fritz Grünbaum-Abend

Wien (OTS/RK) - Der Theater- und Film-Schauspieler, Rezitator, Sänger und Gitarrist Stephan Paryla-Raky lebt im 23. Bezirk und sorgt am Freitag, 24. Februar, wieder einmal im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) für Unterhaltung. Der bekannte Künstler erinnert im Programm „Fritz Grünbaum – Kabarett in der Hölle“ (Ein Essay von Helmut Korherr) an einen der wichtigsten österreichischen Kabarettisten, dessen Karriere einst in der Bühne „Die Hölle“ im Souterrain im „Theater an der Wien“ begann und dann unter höllischen Umständen in einem NS-Konzentrationslager endete. Beginn der Vorstellung: 19.00 Uhr. Der Zutritt ist frei. Ab sofort werden Zählkarten für diesen Abend ausgegeben: Kartenwünsche nimmt der ehrenamtlich tätige Museumsleiter, Maximilian Stony, unter der Telefonnummer 0676/503 56 15 entgegen.

Museumschef Stony begrüßt die Gäste und spricht einleitende Worte. Der freie Schriftsteller und Dramatiker Helmut Korherr stellte für dieses Programm vielerlei Texte von Fritz Grünbaum zusammen. Neben Anekdoten und Zitaten deklamiert Stephan Paryla-Raky auch wirklich nachdenklich machende „Texte von erschreckender Aktualität“. Infos dazu via E-Mail: bm1230 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Liesing:

www.bezirksmuseum.at

Kabarettist Fritz Grünbaum (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Fritz_Gr%C3%BCnbaum

Kabarettist Fritz Grünbaum (Öst. Kabarettarchiv):

www.kabarettarchiv.at/Bio/Gruenbaum.htm

Schauspieler Stephan Paryla-Raky:

www.stephan-paryla.at/bio.html

Autor Helmut Korherr:

www.helmutkorherr.at/fritz-gruenbaum.html

