NOVOMATIC: Aufsichtsratsvorsitzender Lugmayr verabschiedet sich nach 20 Jahren

Gumpoldskirchen (OTS) - Der Vorsitzende des Aufsichtsrates des Technologiekonzerns NOVOMATIC AG, Senator Herbert Lugmayr, legt nun nach rund 20 Jahren sein Amt zurück. Lugmayr begleitete das Unternehmen somit an entscheidender Stelle auf seinem Weg zu einem weltweit führenden Hightech Gaming-Technologiekonzern. Bevor Lugmayr im Jahr 1997 den Vorsitz des Aufsichtsrates übernahm, war er Vorstandsvorsitzender der ehemaligen Girocredit Bank AG. Lugmayr selbst bezeichnet die nunmehrige Beteiligung von NOVOMATIC an der Casinos Austria AG und den Österreichischen Lotterien als „krönenden Abschluss meiner Tätigkeit“. Vorstandsvorsitzender Mag. Harald Neumann findet für Lugmayr nur lobende Worte: „Seine Expertise hat wesentlich dazu beigetragen, dass NOVOMATIC heute zur Weltspitze in unserer Branche gehört“. Nebenbei sei Lugmayr sowohl menschlich als auch geschäftlich stets „ein Sir mit Handschlagqualität gewesen“, so Neumann.

Bei NOVOMATIC war der 79-jährige Herbert Lugmayr Professor Johann Graf eng verbunden. Für den Unternehmensgründer wird Lugmayr „auch weiterhin ein wichtiger Ratgeber sein, der immer offen und ehrlich Position bezieht“.

Die Nachfolge von Herbert Lugmayr ist bereits geregelt. Nachfolger des früheren Spitzenbankers wird Dr. Bernd Oswald, der NOVOMATIC viele Jahre anwaltlich beraten hat. Oswald (42) war bereits von 2009 bis 2012 im Aufsichtsrat von NOVOMATIC. Die Neubesetzung des Gremiums wurde am 16. Februar bei der Hauptversammlung beschlossen. Auch eine Erweiterung von vier auf fünf Personen per 1. März stand auf der Agenda: Neben Oswald zieht der Wirtschaftsprüfer Univ.-Doz. Dr. Robert Hofians in den NOVOMATIC-Aufsichtsrat. Neben diesen zwei Männern komplettieren drei erfahrene weibliche Aufsichtsrätinnen das Kontrollorgan des Technologiekonzerns: Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bleibt die Wiener Anwältin Mag. Martina Flitsch. Die beiden anderen Aufsichtsrätinnen sind Mag. Barbara Feldmann und Mag. Martina Kurz. Somit beträgt der Frauenanteil nach der Erweiterung des Aufsichtsrates 60 Prozent.

