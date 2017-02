Literatur im Nebel 2017: Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch

Swetlana Alexijewitsch zu Gast bei "Literatur im Nebel", 17. & 18. März 2017

Heidenreichstein (OTS) - Swetlana Alexijewitsch, 2015 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet, ist der kommende Ehrengast von Literatur im Nebel in Heidenreichstein. Das zweitägige Festival im nördlichen Waldviertel findet erstmals am 17. & 18. März 2017 statt, nach zehn Ausgaben im Spätherbst.

Die weißrussische Journalistin und Autorin Swetlana Alexijewitsch erforscht seit über 30 Jahren die unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen von Konflikten und Katastrophen auf die Menschen in der ehemaligen Sowjetunion und über deren Grenzen hinaus. Mit ihrem Werk verleiht sie den Leidtragenden traumatischer Ereignisse von Tschernobyl über Afghanistan bis zu den aktuellen politischen und kriegerischen Auseinandersetzungen eine Stimme, lässt die Überlebenden zu Wort kommen und gibt tiefe Einblicke in das Seelenleben der Bevölkerung eines weniger privilegierten Teils unseres Kontinents. "In meinen Büchern erzählt der 'kleine Mensch' von sich. Das Sandkorn der Geschichte", sagt Alexijewitsch. "Er wird nie gefragt, er verschwindet spurlos, er nimmt seine Geheimnisse mit ins Grab. Ich gehe zu denen, die keine Stimme haben."

Literatur im Nebel beleuchtet das literarische Werk der Autorin eingehend und untersucht seine politische und gesellschaftliche Dimension. AutorInnen, SchauspielerInnen und WeggefährtInnen wie z.B. Anne Bennent und David Bennent, Nikolaus Habijan, Angelika Klüssendorf, Maria Köstlinger, Adele Neuhauser, Elisabeth Orth, Dimitrij Schad, Bernhard Schir, Franz Schuh lesen aus dem Werk und sind mit Swetlana Alexijewitsch im Gespräch auf der Bühne der Margithalle zu erleben.

Informationen unter www.literaturimnebel.at

Der Kartenverkauf beginnt am 17. Februar 2017 in den Raiffeisenbanken NÖ und Wien sowie online auf www.oeticket.at.

Eine Veranstaltung der Stadtgemeinde Heidenreichstein in Zusammenarbeit mit dem ORF.

Hauptsponsoren: Raiffeisenbank International, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Romana Kranner

Tourismusinformation/Bürgerservice

der Stadtgemeinde Heidenreichstein

Stadtplatz 1, 3860 Heidenreichstein

Tel: 02862/52619, Fax: 02862/52336-29

www.heidenreichstein.gv.at

www.waldviertel.at/heidenreichstein