Gesunde Snacks – Trockenobst im Trend

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 25. Februar 2017 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Im Vorfeld der „Ab Hof-Messe“ am ersten März-Wochenende in Wieselburg wurden bäuerliche Produkte in verschiedenen Kategorien verkostet, bewertet und prämiert – von Brot über Speck und Öl bis zu Honig und Schnaps.

Zum ersten Mal wird heuer auch Trockenobst ausgezeichnet – es liegt bei Produzenten und Konsumenten gleichermaßen im Trend. Ein Beispiel auf Verarbeiter-Seite ist der Biobetrieb von Familie Maierhofer in Karlstetten in Niederösterreich: Dort werden mit Apfel-und Gemüsechips ausgezeichnete gesunde Snacks hergestellt.

Weitere Themen des TV-Magazins am 25. Februar :

*Große Flasche.

Steirische Lagenweine wie Chardonnay und Sauvignon Blanc entfalten erst nach mehrjähriger Flaschenreife ihre volle Vielschichtigkeit. Im Weingut Polz in Spielfeld auf der Südsteirischen Weinstraße werden sie in bis zu 18 l fassende Magnumflaschen abgefüllt, um noch besser ihren Geschmack entwickeln zu können.

*Großer Schutz.

„Sturzfrei gefällt mir“ - so nennt die Sozialversicherungsanstalt der Bauern eine Schwerpunktaktion: Technische Maßnahmen zur Sturzprävention sind dabei ebenso Thema wie Muskelaufbau und Koordinationsfähigkeit der Landwirte – ein Lokalaugenschein auf einem Bauernhof in der Steiermark.

*Großes Handwerk.

Erwin Petutschnig aus dem Kärntner Görtschitztal hat sich auf das traditionelle Dachdecken mit Schindeln spezialisiert: Kirchen, Hütten und Häuser – jedes Dach ist ein Unikat, jede Schindel handgefertigt und einzeln am Dachstuhl befestigt.

*Großer Umzug.

Beim Fasnachtsumzug in Axams in Tirol versuchen Reiter die Wampeler, die zu den originellsten Fasnachtsfiguren im Alpenraum zählen, auf den Rücken zu werfen. Dieses „Wampelerreiten“ ist ein symbolisches Ringen zwischen Winter und Frühling – und ein Brauch, der am Unsinnigen Donnerstag viele Besucher anlockt.

