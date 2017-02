"Mission PR": Erster PR-Hackathon in Deutschland erfolgreich gestartet

Der PR-Hackathon ist erfolgreich gestartet. Gut 100 Kommunikations-Profis, Entwickler und Designer arbeiten derzeit in der Frankfurter Jahrhunderthalle gemeinsam an der "Mission PR". 20 Teams haben die Aufgabe, bis Samstag neue Ideen und Prototypen für die PR zu entwickeln. Es geht um Bots, Influencer-Tools und Analyse-Programme. Hinter dem Hackathon steht die dpa-Tochter news aktuell.

Der erste von drei Hackathon-Tagen ist gestern gegen Mitternacht zu Ende gegangen. Bei Pizza, Mate und Energydrinks haben die Projekte der Hackathon-Teams erste Konturen angenommen. Der erste Tag gestern begann mit einem Pitch, bei dem die Hackathon-Teilnehmer ihre Ideen vorstellten und um Mitstreiter warben. Anschließend bildeten sich die Hack-Teams, deren Aufgabe es ist, die Ideen weiterzuentwickeln und zu konkretisieren. Dabei stehen Faktoren wie Kundennutzen, Marktpotenzial, Design und Code im Mittelpunkt. Am Samstag Nachmittag werden die Sieger des Hackathons bekannt gegeben. Es gibt Preise in vier Kategorien im Gesamtwert von 7.500 EUR.

"Wir konnten gestern einen großartigen Auftakt erleben", freut sich Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Neben den inhaltlich hochspannenden Ideen, die an den Start gegangen sind, begeistert mich insbesondere der hohe Frauenanteil in den Pitches. Das zeigt, dass in der PR-Branche vieles in Bewegung ist und vieles richtig gemacht wird. Ich freue mich auf Unerwartetes und Inspirierendes in den nächsten zwei Hack-Tagen."

PR-Hackathon "Mission PR": 16. bis 18. Februar 2017, Frankfurt www.newsaktuell.de/pr-hack

Jury:

Hubertus von Fircks, Business Development Manager, F&H Porter Novelli Klaus-Peter Frahm, Leiter Business Development, news aktuell Björn Sievers, Managing Director, Edelman.ergo Isabelle Sonnenfeld, Leiterin DACH, Google News Lab Matthias Wesselmann, Vorstand, fischerAppelt Dirk Zeiler, CEO, next media accelerator (nma)

Sponsoren & Partner: Edelman.ergo fischerAppelt F&H Porter Novelli Google News Lab next media accelerator (nma) Radio FFH

Medienpartner: PR Report

Preise: F&H Porter Novelli-Preis "Best Overall" - 2.000 EUR & Tickets für die Online Marketing Rockstars 2017 Edelman.ergo-Preis "Most Trendsetting" - 2.000 EUR fischerAppelt-Preis "Most Innovative" - 2.000 EUR news aktuell-Sonderpreis "Future of Content" - 1.500 EUR

Hashtag: #PRHack

