Start der Woche des Zeitunglesens in Wiener Kaffeehäusern

Initiative verbindet bereits zum dritten Mal Geist und Genuss

Wien (OTS) - Vom 20. bis zum 25. Februar 2017 veranstalten der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und die Fachgruppe der Wiener Kaffeehäuser die dritte "Woche des Zeitunglesens in Wiener Kaffeehäusern". "Für unsere traditionsreiche Presse- und Kaffeehauslandschaft sind wir international bekannt – da ist es nur logisch, Geist und Genuss zu verbinden. Zeitungen, Magazine und die Melange sind Quellen der Inspiration und Information, die in Kaffeehäusern besonders ergiebig sind", erklärte VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger am 17. Februar 2017 anlässlich des bevorstehenden Starts der Initiative.

Den Kaffeehausgästen wird in diesem Zeitraum mit 35 Printtiteln nicht nur ein besonders vielfältiges Angebot an Zeitungen und Magazinen serviert, sondern auch die Möglichkeit geboten, 30-mal ein Frühstück für zwei im Café sowie fünf Jahresabonnements der Lieblingszeitung oder des Lieblingsmagazins zu gewinnen.

"Was gibt es Schöneres, als gemütlich im Kaffeehaus Zeitung zu lesen? Das Schmökern in Zeitschriften und Magazinen ist ein wesentlicher und lieb gewonnener Teil unserer Kaffeehauskultur", ist Wolfgang Binder, Obmann der Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser, überzeugt. In den letzten beiden Jahren wurden in der "Woche des Zeitunglesens in Wiener Kaffeehäusern" zusätzlich zum bestehenden Medienangebot in den Cafés über 100.000 Exemplare von Tageszeitungen, Magazinen und Wochenzeitungen zur Verfügung gestellt.

