Huawei gibt internationale Partnerschaft mit weltweit bekannter Saatchi Gallery bekannt

London (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft wird die Portraitfotografie durch die Linse des Huawei P10 neu definieren, das am 26. Februar eingeführt wird.

Huawei gab heute die internationale Partnerschaft mit der weltbekannten Saatchi Gallery bekannt. Mit der Einführung des neuen Smartphones Huawei P10 am 26. Februar wird Huawei die Portraitfotografie durch Technologie und Design neu definieren und zusammen mit der Saatchi Gallery und dem bereits bestehenden Partner Leica Camera damit fortfahren, dieses Medium durch die Linse des neuen Huawei P10 zu erkunden.

Die Saatchi Gallery, bekannt für ihren bahnbrechenden Ansatz bei zeitgenössischer Kunst, war der Startpunkt für viele der einflussreichsten Künstler unserer Zeit, wie Tracey Emin, Damien Hirst und Jeff Koons. Mit dem Fokus auf der Entwicklung von Portraits wird die Partnerschaft die Fusion von Kultur und Technologie erkunden, um die zeitgenössische Portraitfotografie neu zu definieren.

Saatchi Gallery und Leica Camera haben sieben bekannte Fotografen damit beauftragt, das Huawei P10 zu nutzen, um diese neue Geschichte auf ihre eigene Weise zu erkunden, wobei sie ihrer eigenen Interpretation der Welt um sie herum durch die bahnbrechende Dual-Kamera Ausdruck verleihen sollten. Die exklusiven Arbeiten werden das erste Mal bei einer Sonderausstellung auf dem Mobile World Congress gezeigt, der vom 26. Februar bis 2. März 2017 stattfinden wird, womit zum ersten Mal neue Kunst zum MWC gebracht wird.

Als der weltweit drittgrößte Smartphonehersteller war die Huawei Consumer Business Group erstmals im Jahr 2014 auf der angesehenen Liste Interbrand Best Global Brands zu finden und im Jahr 2016 stieg das Unternehmen auf Platz 72. Im Rahmen dieser Partnerschaft mit der Saatchi Gallery und dem bereits bestehenden Partner Leica Camera wird auf den Erfolg der neuesten Geräte aufgebaut, unter anderem dem Huawei P9 und P9 Plus, die weltweit über 10 Millionen Mal ausgeliefert wurden.

Richard Yu, CEO, Huawei Consumer Business Group, merkte an: "Bei Huawei wollen wir stets die Grenzen des durch Engineering und Technologie Möglichen ausloten. Wir freuen uns darüber, die Schnittstelle zwischen Technologie und Kultur zusammen mit der Saatchi Gallery und Leica zu feiern und zu erkunden sowie die Interpretationen zeitgenössischer Portraitfotografie durch die Linse des Huawei P10 zu teilen."

Nigel Hurst, Galeriedirektor & Chief Executive der Saatchi Gallery, fügte hinzu: "Technologie spielt zunehmend eine wichtige Rolle in der Arbeit von Künstlern, professionellen Fotografen und Enthusiasten. Wir freuen uns darüber mit Huawei zusammenzuarbeiten, um neue Möglichkeiten durch das Medium der Fotografie zu erkunden. Weiterhin ist es uns eine Ehre, die Interpretationen dieser neuen ästhetischen Möglichkeiten der international bekannten Fotografen vorzustellen, indem wir deren vielfältige Ansätze der zeitgenössischen Portraifotografie zeigen."

"Indem wir Huaweis fortschrittliche Industriedesignexpertise und den markanten Fotografiestil von Leica Camera mit dem bahnbrechenden Ansatz zu zeitgenössischer Kunst der Saatchi Gallery vereinen, heißen wir die Möglichkeit willkommen, neue kreative und ästhetische Möglichkeiten zu erkunden", erklärte Karin Rehn-Kaufmann, Kunstdirektorin & Generalbevollmächtigte, Leica Galleries International. "Das Huawei P10 gibt künstlerischen Köpfen ein Tool, um ihre Kreativität auszudrücken, und definiert die Portraitfotografie mit einem Smartphone neu, womit eine neue Generation an Fotografieenthusiasten beeinflusst wird."

Huaweis Produkte und Dienstleistungen sind in mehr als 170 Ländern verfügbar und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Das Unternehmen befand sich im Jahr 2014 auf Platz 3 bei der weltweiten Auslieferung von Mobiltelefonen. 16 F&E-Zentren wurden in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Schweden, Russland, Indien und in China eingerichtet. Huawei Consumer Business Group ist eine von drei Geschäftseinheiten Huaweis und deckt Smartphones, mobile Breitbandgeräte, Heimgeräte und Cloud-Dienste ab.

Leica Camera AG ist ein international tätiger Premiumhersteller von Kameras und Sportoptikprodukten. Der Mythos von Leica baut auf den Linsen des Traditionsunternehmens auf. Zusammen mit innovativer Technologie bieten sie hinsichtlich aller Aspekte von Vision und Wahrnehmung bessere Bilder. Leica Camera AG hat sein Hauptquartier in Wetzlar, im Bundesland Hessen in Deutschland, und einen zweiten Produktionsstandort in Vila Nova de Famalicão, Portugal.

Die Saatchi Gallery wurde im Jahr 1985 als innovative Plattform gegründet, über die zeitgenössische Kunst einem größtmöglichen Publikum vorgestellt und zugänglich gemacht wird.

Laut der jährlichen Umfrage internationaler Museumsbesuche von The Art Newspaper hat die Saatchi Gallery in den letzten 5 Jahren 15 der am meisten besuchten 20 Ausstellungen in London durchgeführt und gehört auch zu den weltweit fünf beliebtesten Museen auf Facebook, Twitter, Instagram und Google+.

