Launch von DealShaker wird E-Commerce-Branche neu gestalten

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Eines der größten Direktverkaufsnetzwerke weltweit, das OneLife Network (https://www.onelife.eu/en/), wird die Branchenstandards mit der Einführung der Pilotversion seiner neuen E-Commerce-Plattform -DealShaker (https://dealshaker.com/en/) - neu bestimmen. Die neue Werbeplattform, die offiziell am 16. Februar eingeführt wurde, ist die erste, die es den Benutzern ermöglicht, die Kryptowährung OneCoin (https://www.onecoin.eu/en/) (ONE) als Bezahlung für Produkte und Dienstleistungen zu nutzen. Der Shopping-Bereich der Plattform wird nun mit großer Spannung erwartet, nachdem mit der Registrierung der Händler und Produkte/Dienstleistungen im Januar 2017 begonnen wurde.

(Logo:

http://mma.prnewswire.com/media/468951/OneLife_Network_Logo.jpg )

Klicken Sie hier, um mehr über die Händlerplattform DealShaker zu erfahren. (https://dealshaker.com/en/help-center/about)

Als Teil von DealShaker werden registrierte Benutzer nicht nur Teil eines internationalen OneLife-Netzwerks, sondern sie erhalten auch Zugang zu einem Netzwerk an mehreren Millionen Benutzern, wodurch alle ihr Unternehmen oder ihre Produkte auf einem globalen Markt und für ein potenziell größeres Publikum an potenziellen Kunden bewerben können. Der Zweck der Plattform ist es, dass Kunden für Kunden oder Unternehmen für Kunden Angebote inserieren können, die in Kombination von OneCoins (ONE) und Cash bezahlt werden können. Benutzer werden durch eine umfangreiche Anzahl an Angeboten browsen können, inklusive Unterhaltung und Hobby, Reise, Gesundheit und persönliche Dienstleistungen, Essen und Getränke, Zubehör, Dekoration, Geräte und vieles mehr.

Dies stellt eine einzigartige Chance für alle Benutzer dar, das ungenutzte Potenzial eines neu eröffneten Markts zu nutzen, dass ein einzigartiges Preismodell - exklusiv für das OneLife Network - und auch die Chance bietet, Reichweite und Sichtbarkeit zu erhöhen, und zusätzliches Einkommen zu generieren, indem eigene Produkte und Dienstleistungen einem Pool an Millionen potenziellen Käufern vorgestellt werden.

Was ist OneCoin?

Abgesehen von Bargeld (EUR) kann als andere Währung für Bezahlungen OneCoin benutzt werden. Dies ist eine zentralisierte digitale Währung, die auf Kryptografie beruht und die durch ein Verfahren namens "Mining" geschaffen wurde. Wie die Seriennummer auf Papiergeld ist jede digitale Münze einzigartig. Mit Millionen an sogenannten Minern ist OneCoin schnell zu einem der bekanntesten Kryptowährungen weltweit geworden.

Was ist das OneLife Network?

Das OneLife Network ist ein Direktverkaufsunternehmen, dass Zugang zu einem vielfältigen Portfolio an Produkten und Dienstleistungen bietet, die das Leben der Mitglieder individuell und sozial bereichern und Möglichkeiten für die professionelle und persönliche Entwicklung bieten. Derzeit verfügt das OLN über registrierte Mitglieder in nahezu jedem Land weltweit und ist auf 6 Kontinenten vertreten.

Rückfragen & Kontakt:

OneLife Press Department

+359-2-4444-331

press @ onelife.eu