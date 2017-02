Demnächst vom 22. bis 25. Februar im Shanghai New International Expo Center: Die 31. China Wedding Expo

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die 31. China Wedding Expo, gesponsert von der China Portrait Photography Society (CPPS) und dem Rat zur Förderung des internationalen Handels (Council for the Promotion of International Trade) Shanghai, findet zeitgleich mit der China Baby Photo Expo 2017 im Shanghai New International Expo Center vom 22. bis 25. Februar 2017 statt. Organisator der Veranstaltung ist die Shanghai International Exhibition Service Co., Ltd. Die 31. China Wedding Expo, an der über 1.000 chinesische und internationale Aussteller auf einer Fläche von 120.000 Quadratmetern teilnehmen, unterstreicht die Rolle der Veranstaltung als eine der weltgrößten Brautausstattungs- und Hochzeitsmessen.

Dabei werden unter anderem gehobene Hochzeitskleidmarken in den Hallen W1 und W2 sowie Produkte in den Hallen E1 und E2 ausgestellt, die eine erstklassige handwerkliche Verarbeitung mit im Trend liegenden Designelementen verbinden. Individuelle Fotoalben und -rahmen zeigen die zunehmende Abkehr von konventionellen Designkonzepten. In der Halle W3 weisen viele der ausgestellten Produkte auf den zunehmenden Einsatz von aufkommenden Technologien wie Drohnen (Unmanned Aerial Vehicles - UAV) und virtuelle Realität (VR) hin, um frisch verheirateten Paaren völlig neuartige und hoch personalisierte Fotoerlebnisse zu bieten. Der Messebereich Hochzeitsbedarf in Halle W4 wurde um ein neues Segment "Hochzeitsplanung und Raumgestaltung" erweitert, welches das Messeangebot mit Spitzenmarken in der Kunst der Raumgestaltung bereichert und zukünftigen Brautleuten die Möglichkeit bietet, die Raumästhetik bei ihren Hochzeitsfeierlichkeiten individuell anzupassen. In der Halle E3 werden klassenbeste Produkte und Hightech-Lösungen von führenden chinesischen und internationalen Anbietern in den Bereichen Fotografie und Video ausgestellt.

Darüber hinaus haben die Sponsoren der Veranstaltung eine Vielzahl von begleitenden Vorlesungen und Events geplant. Die China Baby Photo Expo 2017, eine zeitgleich stattfinde Messe mit einer Ausstellungsfläche von über 20.000 Quadratmetern, soll geschätzt 50.000 Teilnehmer anziehen. Bei dieser Veranstaltung wird eine umfassende Palette an preisgünstigen Produkten und Dienstleistungen führender Marken in den Hallen W4 und W5 gezeigt.

