„Bleib Aktiv“-Messe in St. Pölten für Senioren ein Publikumsmagnet

LR Schwarz: Anregungen für eine abwechslungsreiche, aktive und gesunde Lebensgestaltung

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter großem Publikumsandrang eröffnete heute Senioren-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz die „Bleib Aktiv“, die größte Seniorenmesse Niederösterreichs, im VAZ St. Pölten. Seit nunmehr 13 Jahren erhalten Seniorinnen und Senioren auf dieser Messe Anregungen, Tipps und Hilfestellungen für eine aktive Lebensgestaltung. Aussteller und Showprogramme informieren an den beiden Messetagen über die große Bandbreite an Themen, die Seniorinnen und Senioren interessieren.

Bereits über 120.000 Besucherinnen und Besucher haben sich seit dem Bestehen der Messe Informationen für den Alltag geholt bzw. einen vergnüglichen Tag mit einem tollen Unterhaltungsprogramm genossen. „Aktive Seniorinnen und Senioren aus ganz Niederösterreich besuchen seit über einem Jahrzehnt diese Seniorenmesse und holen sich Anregungen für eine abwechslungsreiche, aktive und gesunde Lebensgestaltung. Außerdem bietet sich die Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen“, freut sich Schwarz über das anhaltende rege Interesse an dieser Seniorenmesse.

Das Thema Gesundheit wird im Rahmen der Messe groß geschrieben. So stehen Vorträge von Univ.Prof. Dr. Siegfried Meryn und Prof. Hademar Bankhofer auf der Tagesordnung. Weitere Höhepunkte im Programm sind das Gesundheitszentrum der NÖ Gebietskrankenkasse und auch das Seniorenbewegungsprojekt „LeBe“ mit Ingrid Wendl. Unterhaltung bietet ein umfangreiches Showprogramm auf der Hauptbühne.

Um sämtliche Angebote und Initiativen des Landes Niederösterreich für ältere Personen vor den Vorhang zu holen, wurde von Landesrätin Schwarz im Jahr 2016 die Initiative „Mittendrin im Leben“ gegründet, die sich auf der Messe mit einem Stand präsentiert. Die Landesrätin ist überzeugt: „‘Mittendrin im Leben‘ drückt das aus, was unsere älteren Menschen heutzutage leben. Sie bringen sich auf verschiedenste Arten aktiv in die Gesellschaft ein. Es gibt zahlreiche Bereiche, in denen Seniorinnen und Senioren eine unentbehrliche Rolle spielen. Sie zeigen Initiative und Einsatzbereitschaft und geben ihre Lebenserfahrung gerne an die jüngeren Generationen weiter.“

