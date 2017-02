Lotto: Solo-Sechser mit 1 Million Euro im Burgenland

Doppeljackpot beim Joker – es geht um rund 500.000 Euro

Wien (OTS) - Der diesjährige Februar scheint die Lotto Fans zu begünstigen. Denn vier der bisherigen fünf Ziehungen in diesem Montag endeten mit – zumindest – einem Sechser. So auch am vergangenen Mittwoch. Diesmal war ein Spielteilnehmer aus dem Burgenland an der Reihe, der per Quicktipp als einziger die „sechs Richtigen“ der Runde getippt hatte und mit diesem Solo-Sechser exakt eine Million Euro gewann. Es war eine in Eisenstadt gespielte Quittung, und gleich der erste von zwei Tipps passte genau.

Damit setzte das Glück gleichsam ein Gegengewicht im Osten Österreichs, nachdem zuvor der Westen (Tirol) bevorzugt war.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Niederösterreicher und ein Oberösterreicher waren jeweils per Quicktipp, und ein win2day User per Normalschein erfolgreich. Alle drei erhalten jeweils rund 34.200 Euro.

Joker

Beim Joker hat sich der Jackpot zum Doppeljackpot weiterentwickelt. Denn auch am Mittwoch gab es keinen Gewinner, und so blieb der Gewinntopf zum zweiten Mal in Folge verschlossen. Beim Joker der nächsten Ziehung geht es damit um rund eine halbe Million Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.2.2017:

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 34.195,80 85 Fünfer zu je EUR 1.316,60 243 Vierer+ZZ zu je EUR 138,10 3.967 Vierer zu je EUR 47,00 5.487 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 63.614 Dreier zu je EUR 5,30 194.541 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 8 11 33 35 38 42 Zusatzzahl: 16

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.2.2017:

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 376.692,60 – 500.000,- Euro warten 6 mal EUR 7.700,00 100 mal EUR 770,00 1.036 mal EUR 77,00 10.617 mal EUR 7,00 101.507 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 3 9 2 6 7 7

