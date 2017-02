"Mystery Unboxing" mit YouTube-Star Snukieful jetzt neu bei RTL II YOU

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/6605/3562519

YouTube-Stars aus der ganzen Welt schicken skurrile Pakete

Ab Sonntag, 19. Februar 2017, um 18:25 Uhr bei RTL II YOU

RTL II YOU ist kostenlos im iOS App Store, Google Play Store, via Amazon Fire TV und über PC verfügbar

Klassisches Unboxing war gestern - nun ist "Mystery Unboxing" an der Reihe! Dass YouTuber vor laufender Kamera neue Produkte auspacken ist beinahe schon normal.

Doch "Mystery Unboxing" ist alles andere als alltäglich: YouTube-Star Snukieful bekommt Pakete von anderen YouTubern aus aller Welt und hat keine Ahnung, was sie erwartet. Jeweils drei Gegenstände, die entweder essbar, tragbar oder zu ihrer Unterhaltung gedacht sind, müssen von ihr erkundet und ausprobiert werden. Kann Snukieful alle Gegenstände richtig zuordnen und erraten, aus welchem Land sie stammen?

Die Auflösung gibt es jeweils in kurzen Videos der Absender - so erhält der Zuschauer einen spannenden Blick auf Kuriositäten und Trends aus aller Welt.

Fans, die zusammen mit Snukieful rätseln möchten, sollten ab dem 19. Februar 2017, um 18:25 bei RTL II YOU reinschauen.

Über RTL II YOU:

RTL II stellt ein völlig neues Angebot für junge Zielgruppen vor: RTL II YOU. Das "Next-GenerationTV" verbindet lineares Streaming mit Time-Shift- und On-Demand-Funktionen sowie interaktiven Elementen. Das Angebot besteht inhaltlich aus exklusiven Eigenproduktionen für RTL II YOU, attraktivem Partner-Content, darunter beliebte Social Influencer, sowie etablierten RTL IIFormaten. Ob SmartTV, PCs, Notebooks, Tablets oder Smartphones: RTL II YOU kann auf allen Screens genutzt werden - gratis, zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Rückfragen & Kontakt:

RTL II

Programmkommunikation

Eva Römhild

089 64185 6510

eva.roemhild @ rtl2.de