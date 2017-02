HD Austria freut sich über 100.000 zufriedene Kunden

Wien (OTS) - Bereits 60% der österreichischen TV-Haushalte empfangen Fernsehen via Satellit. Der österreichische Satelliten-TV-Markt wächst weiterhin ungebremst. HD Austria nutzte die positive Marktentwicklung für das eigene dynamische Wachstum und konnte Ende Jänner 2017 den 100.000sten Kunden begrüßen.

HD Austria wächst schneller als der Markt

In den letzten fünf Jahren ist der österreichische Satelliten-TV-Markt um 11 % gewachsen. Wobei HD Austria noch schneller wächst als der Markt. Allein 2016 betrug das Wachstum von HD Austria mehr als 25 %. Jetzt konnte HD Austria den 100.000sten Kunden begrüßen.

Das Wachstum des Satelliten-Marktes ist generell auf die große Auswahl an Programmen und auf die einfache und kostengünstige Empfangslösung zurückzuführen. Sicher hat auch die DVB-T Abschaltung zum Satelliten-Wachstum beigetragen.

Seit 2015 betreibt HD Austria eine eigene Satelliten-Plattform. Um die größte HD-Senderauswahl Österreichs zu empfangen, steigen daher immer mehr Nutzer der klassischen ORF-Karte auf original HD Austria-Geräte und die modernste SAT-Plattform Österreichs um.

Martijn van Hout, Direktor von HD Austria: „Mit unseren 100.000 Kunden haben wir in Österreich einen Meilenstein erreicht, der uns motiviert, das Wachstum weiter voranzutreiben. Wir sehen, dass höchste Qualität und innovative Dienste die Konsumenten begeistern. Deshalb bauen wir diesen Qualitätsvorsprung immer weiter aus”.

Größte Auswahl von HD-Sendern

HD Austria bietet in Österreich das größte HD-Angebot an. Insgesamt sind das mehr als 60 HDSender, wobei 40 Kanäle frei empfangbar und 20 im HD Austria-Paket inkludiert sind. Diese HDProgrammauswahl liegt im europäischen Spitzenfeld. Das Angebot von HD Austria umfasst Sender wie ORF HD, PULS 4 HD, RTL HD und viele mehr sowie 22 zusätzliche Premiumsender für die ganze Familie wie zum Beispiel Eurosport 2, AXN, PLANET, kabel eins classics, MTV, Nick Jr. oder den Sony Channel. Sender im Überblick.

Laufend kommen neue Sender dazu wie jüngst sixx HD, Sat.1 Gold HD und Pro Sieben Maxx HD.

Trends im Satelliten-TV-Markt

Zu den wichtigsten TV-Trends zählen sicher innovative Anwendungen wie die HD Austria NOW App, mit der man am Handy oder Tablet mehr als 40 Live-TV-Sender empfangen, viele Sendungen pausieren, neu starten sowie vor- und zurückspulen kann. Infos NOW App.

Ein weiterer Trend sind Hybrid-Receiver, die TV-Inhalte sowohl über SAT als auch Internet empfangen. HD Austria hat zwei Modelle, die HD Austria NOW Box (MZ-101) und den HD Austria NOW Rekorder (MP-201), auf den Markt gebracht. Ungebrochen ist der Trend zu immer größeren PRESSEINFORMATION Bildschirmdiagonalen: im Segment 70 Zoll und größer konnte ein Verkaufszuwachs von 42 % verzeichnet werden. Rasant steigend ist auch die Nachfrage nach HDR und Ultra HD, Ende 2016 standen schon rund 385.000 Ultra HD-Geräte in österreichischen TV-Haushalten.

