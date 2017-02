McKay Brothers vertreibt Daten von Osaka Securities Exchange in Singapur bei niedrigster bekannter Latenz

Tokio und Singapur (ots/PRNewswire) - McKay Brothers International (MBI) vertreibt nun Osaka Securities Exchange Marktdaten über seinen Quincy Extreme Data- (QED-) Dienst. Ausgewählte OSE-Futures werden im SGX-Rechenzentrum in Singapur in weniger als 31,5 Millisekunden einseitig vertrieben. Das entspricht der niedrigsten bekannten Latenz. Private Bandbreite bei der niedrigsten bekannten Latenz zwischen SGX und @Tokyo (CC2) Rechenzentren ist ebenfalls von MBI erhältlich.

"Der QED-Dienst ebnet die Spielfelder für die schnellsten Marktdaten", erklärt MBI Managing Director Francois Tyc. "Alle Abonnenten erhalten QEDs beste Latenz und zwar zu bestimmten Konditionen, um Unternehmen aller Größen zur Teilnahme zu ermutigen."

Der QED-Dienst bietet kurzfristige Abonnements, Rabatte für Kleinunternehmen und eine einzige API weltweit. Die ausgewählten OSE-Futures-Daten entsprechen dem ursprünglichen Marktdatenangebot des Unternehmens in Asien. Weitere Daten aus Asien werden 2017 hinzugefügt.

"Asiatische Händler und Risikomanager können nun die herausragenden Futures-Eigenkapitalinstrumente in Singapur über unsere branchenführende Mikrowellentechnik erhalten", bemerkt Tyc. "Wir freuen uns darauf, die Reichweite des QED-Diensts auf weitere Märkte in Asien auszuweiten."

Der QED-Dienst startete 2012 und vertrieb ausgewählte Futures-Daten aus Illinois an die Märkte in New Jersey mit der niedrigsten bekannten Latenz. Der Dienst wurde 2014 auf Europa ausgeweitet und bot einen Marktdatendienst zur niedrigsten bekannten Latenz zwischen Illinois und Frankfurt sowie zwischen London und Frankfurt. Weltweit bietet der QED-Dienst ausgewählte Marktdaten von zwölf Börsen. Die 18 Standorte des Unternehmens befinden sich an zentralen Handelspunkten in Japan, Singapur, Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien und den USA.

McKay Brothers' privater Bandbreiten-Dienst bietet private Mikrowellenbandbreite zwischen Tokio und Singapur, Illinois und New Jersey sowie Großbritannien und Kontinentaleuropa. Das Unternehmen bietet auch einen Millimeterwellen-Dienst zwischen Hauptrechenzentren in den Ballungsräumen Chicago, New Jersey und London.

Informationen zu McKay Brothers International, SA

McKay Brothers International, SA ist ein bewährter Anbieter von privater drahtloser Bandbreite und Mikrowellenmarkt-Daten von extrem geringer Latenz. Der Quincy Extreme Data-Dienst ist ein integrierter und normalisierter Feed von ausgewählten Marktdaten aus dem weltweiten Finanzverkehr und wird in Börsen-Colocation-Zentren auf der ganzen Welt angeboten. MBI-Dienste in Japan werden durch sein Tochterunternehmen Josada Telecommunications, Inc. angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

MBI Media Relations: contact @ mckay-brothers.com