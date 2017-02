ORF III am Freitag: Auftakt für Portisch-Biografie „Aufregend war es immer“ als Höhepunkt des ORF-Schwerpunkts zum 90er

Außerdem: Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz live

Wien (OTS) - Als Höhepunkt des umfassenden ORF-Programmschwerpunkts zum 90.Geburtstag von Hugo Portisch (am 19. Februar) präsentiert ORF III Kultur und Information ab Freitag, dem 17. Februar 2017, eine neue Doku-Trilogie von Karo Wolm und Wolfgang Winkler nach Portischs Biografie „Aufregend war es immer“. Journalist Heinz Nußbaumer und Historiker Oliver Rathkolb haben mit dem Doyen des Qualitätsjournalismus über die wichtigsten Stationen seines spannenden Lebens und seiner beeindruckenden Karriere gesprochen. Neben der Neuproduktion, die am 17., 18. und 19. Februar jeweils um 20.15 Uhr zu sehen ist, zeigt ORF III eine große Auswahl weiterer Zeitgeschichte-Dokumentationen mit bzw. von Hugo Portisch.

Zum Auftakt der Trilogie „Hugo Portisch – Aufregend war es immer“ begrüßt Moderatorin Ani Gülgün-Mayr den Jubilar höchstpersönlich zum Gespräch im „Kultur Heute“-Studio (19.50 Uhr). Anschließend zeigt ORF III den ersten Teil seiner Biografie mit dem Titel „Journalist aus Leidenschaft“, der sich den Anfängen seiner außergewöhnlichen Laufbahn widmet. Der Ausnahmejournalist erzählt darin über seinen familiären Hintergrund und seine persönlichen Erfahrungen während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Bereits sehr früh in seiner Karriere trat Portisch für die politische Unabhängigkeit des Journalismus ein. Höhepunkt war das von ihm initiierte Rundfunkvolksbegehren im Jahr 1964. Mehr als 830.000 Österreicherinnen und Österreicher unterstützten mit ihrer Unterschrift die Forderung nach einer Entpolitisierung des Österreichischen Rundfunks – ein sensationelles Ergebnis, das zu einer grundlegenden Reform des ORF führte. Anschließend ist mit „Österreich II: Aufbruch aus dem Chaos“ (21.10 Uhr) Folge drei von Portischs legendärer Zeitgeschichtereihe, die 2013 von ORF III inhaltlich und technisch neu bearbeitet wurde, zu sehen. Die Episode widmet sich der politischen Auferstehung des Landes im April 1945, getragen vom Mut und der Entschlossenheit vieler Frauen und Männer, die im damaligen hungernden und brennenden Wien bereits am Wiederaufbau arbeiteten. Aus diesem Chaos erfolgte ein politischer Aufbruch ohnegleichen: Innerhalb kurzer Zeit wurden demokratische Parteien gegründet und der überparteiliche Gewerkschaftsbund entstand. Am 27. April rief Dr. Karl Renner von der Rampe des Parlaments die Zweite Republik aus. Der Süden und der Westen Österreichs gehörten zu diesem Zeitpunkt noch zum „Dritten Reich“.

Außerdem überträgt „Politik live“ bereits um 14.55 Uhr die Eröffnung der 53. Münchner Sicherheitskonferenz, die von 17. bis 19. Februar im Hotel Bayerischer Hof stattfindet. Hunderte Entscheidungsträger der internationalen Sicherheitspolitik kommen dabei zusammen, um zentrale sicherheitspolitische Herausforderungen zu besprechen, wie etwa die Zukunft der transatlantischen Beziehungen und des NATO-Bündnisses nach der Wahl von Donald Trump, die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland und die Herausforderungen im globalen Kampf gegen den Terror. Bestätigte Teilnehmer sind u. a. UN-Generalsekretär António Guterres, EU-Ratspräsident Donald Tusk, der ungarische Premierminister Viktor Orbán, die Außenminister Frankreichs und Großbritanniens Jean-Marc Ayrault und Boris Johnson, aber auch Persönlichkeiten wie US-Milliardär Bill Gates und U2-Sänger Bono. ORF III überträgt auch am Samstag (9.00 Uhr und 15.00 Uhr) und Sonntag (9.00 Uhr) live von der Münchner Sicherheitskonferenz

Die ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) stellt alle ORF-III-Sendungen, für die entsprechende Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und als Video-on-Demand bereit.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at