Fun am Freitag: „Kabarettgipfel“ Teil zwei mit Maurer, Nuhr, Resetarits, Stipsits und Vitásek in ORF eins

Außerdem mit dabei: „Die Echten“ und RaDeschnig

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen ersten Teil des „Kabarettgipfels“ mit bis zu 713.000 Zuschauerinnen und Zuschauern steht nun am Freitag, dem 17. Februar 2017, um 20.15 Uhr Part zwei des grenzüberschreitenden Gipfeltreffens deutschsprachiger Kabarettgrößen aus der Wiener Stadthalle auf dem Programm von ORF eins. Diesmal geht es in der neuen ORF-Show u. a. um das Thema „Shoppen“: Dabei kauft Lukas Resetarits stets an vorderster Front ein und leidet danach. Thomas Stipsits hat als Jungvater ganz andere Sorgen und spielt Kinderlieder zu bekannten Popsongs. Dieter Nuhr, Thomas Maurer und Andreas Vitásek memorieren, ob die „gute, alte Zeit“ wirklich so gut war. Und die Zwillingsschwestern RaDeschnig verblüffen als Vertreterinnen der „Next Generation“ mit einer ungewöhnlichen Musikeinlage. Stimmgewaltig begleitet wird das Pointenfeuerwerk wieder von den „Echten“. Der nächste „Kabarettgipfel“ ist für Herbst 2017 geplant.

Der „Kabarettgipfel“ ist in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

