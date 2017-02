AVISO: Kern und Leichtfried besuchen MAN-Werk in Steyr

Montag, 20. Februar 2017, 10:00 Uhr – Fertigung von Elektro-Lkw ab 2019 in Oberösterreich – Foto- und Filmmöglichkeit

Steyr (OTS) - MAN wird in Steyr mit der Fertigung von Elektro-Lastwagen beginnen. In Anwesenheit von Bundeskanzler Christian Kern und Verkehrsminister Jörg Leichtfried unterzeichnen MAN-Vorstand Joachim Drees und VertreterInnen des Unternehmensverbands „Council für nachhaltige Logistik“ ein entsprechendes Memorandum of Understanding. Im Rahmen der Veranstaltung gibt es eine Fahrvorführung des eTrucks, der CAVE (Demo virtueller Realität) und eine Werksbesichtigung. Möglichkeiten für Film- und Fotoaufnahmen sind gegeben. ****

Datum: Montag, 20. Februar 2017, 10:00 Uhr

Ort: MAN Truck & Bus Österreich GesmbH, Vorseriencenter Steyr, Schönauerstraße 5, 4400 Steyr

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

- Christian Kern, Bundeskanzler

- Jörg Leichtfried, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit)

- Joachim Drees, Vorsitzender des Vorstands von MAN Truck & Bus und MAN SE

- Josef Glößl, Vizerektor Universität für Bodenkultur Wien

- Helga Kromp-Kolb, Leiterin des Zentrums für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit

- Carsten Intra, MAN-Vorstand für Produktion und Forschung

