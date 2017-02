Christian Oxonitsch und Heinz Vettermann (SPÖ) gratulieren dem neuen Amtsführenden Stadtschulratspräsidenten

Breite Zustimmung im Kollegium des Wiener Stadtschulrates: Wahl erfolgte einstimmig

Wien (OTS/SPW-K) - "Wir gratulieren dem neuen amtsführenden Präsidenten des Wiener Stadtschulrates recht herzlich und wünschen Heinrich Himmer viel Erfolg bei all Projekten im Interesse einer zeitgemäßen Bildungsarbeit", so Christian Oxonitsch, Klubobmann der Wiener SPÖ und Bildungssprecher Heinz Vettermann (beide SPÖ). Himmers heutige Bestellung im Kollegium des Wiener Stadtschulrates erfolgte einstimmig.



"Viele zukunftsweisende Projekte liegen vor ihm. Wir werden ihn uneingeschränkt bei seinen Vorhaben unterstützen", so Oxonitsch und Vettermann. „Als ehemaliger Lehrer und sehr engagierter Vertreter der Lehrerinnen und Lehrer Wiens weiß Himmer bestens Bescheid, welche großen Aufgaben im Bildungsbereich umzusetzen sind.“



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at