Adcuram setzt auf weitere Expansion und eröffnet ein Büro in Wien

München/Wien (OTS) - Die Münchener Industrieholding ADCURAM Group AG ist seit Januar mit einem eigenen Büro in Wien vertreten. Das dortige Team wird vom Branchenkenner Harald Parapatits geleitet und soll die Aktivitäten der Gruppe in Österreich weiter ausbauen. Mit WOUNDWO Sonnenlichtdesign verfügt ADCURAM bereits seit 2015 über eine Beteiligung in Österreich. Das Grazer Unternehmen zählt zu den führenden österreichischen Anbietern von Sonnenschutzsystemen mit etwa 50 Millionen Euro Umsatz.

„Als unternehmerischer Investor mit 300 Millionen Euro verfügbaren Mitteln und einem besonders langfristigem Ansatz sind wir ein attraktiver Partner für Mittelstand und Konzerne in der DACH-Region“, erklärt Armin Bire, Vorstand der ADCURAM Group AG. „Mit dem neuen Büro in Wien können wir Beteiligungsmöglichkeiten in Österreich jetzt noch besser identifizieren und den direkten Dialog mit Eigentümern, Banken und Beratern intensivieren.“

„Wir sehen auch in Österreich großes Potenzial in den Bereichen Unternehmensnachfolge und Ausgliederung von Konzern-Randaktivitäten sowie bei Unternehmen mit operativen Verbesserungspotenzialen“, sagt der ausgewiesene Beteiligungsexperte Parapatits. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung beim Erwerb und der Weiterentwicklung von Unternehmen in Österreich. Zuletzt leitete er zwölf Jahre als Geschäftsführer die österreichische Landesgesellschaft der Beteiligungsgruppe Hannover Finanz. Neben Know-how aus weiteren Stationen bei österreichischen Investmentfirmen bringt Parapatits auch operative Erfahrung als Geschäftsführer, Vorstand und Gesellschafter mehrerer Industrie- und Dienstleistungsunternehmen mit ein.

ÜBER ADCURAM

ADCURAM ist eine Industriegruppe in Privatbesitz. ADCURAM erwirbt Unternehmen mit Potenzial und entwickelt diese aktiv und nachhaltig weiter. Für das künftige Wachstum der Gruppe stehen der kapitalstarken Industrieholding insgesamt 300 Millionen € für Akquisitionen zur Verfügung. Mithilfe des eigenen 40-köpfigen Expertenteams entwickelt die Industrieholding die Beteiligungen strategisch und operativ weiter. Gemeinsam erwirtschaftet die Gruppe mit sechs Beteiligungen und über 2.500 Mitarbeitern weltweit knapp 500 Millionen € Umsatz (2016).

ADCURAM versteht sich als unternehmerischer Investor in anspruchsvollen Situationen. ADCURAM investiert in Nachfolgeregelungen und Konzernabspaltungen und ist pragmatischer Partner für Mittelstand und Konzerne.

