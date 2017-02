Ö3-„Frühstück bei mir spezial“ zum 60er von Falco

Wien (OTS) - Am 19. Februar hätte Johann Hölzel alias Falco seinen 60. Geburtstag gefeiert. Freunde und Weggefährten haben sich dieser Tage mit ihren Geschichten über ihn und Spekulationen zu seinem Tod zahlreich geäußert. Im Hitradio Ö3 ist am Sonntag Österreichs größter Popstar selbst zu hören – in einem „Frühstück bei mir spezial“.

Hitradio Ö3 bringt Gehörtes und bis jetzt Ungehörtes aus dem Ö3-„Frühstück bei mir“-Gespräch mit Falco, das Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl 1997 in dessen Villa in der Dominikanischen Republik geführt hat – es war sein letztes großes Interview vor seinem Unfalltod.

Manche Sätze dieses besonders persönlichen Gesprächs haben Geschichte geschrieben: „Wenn ich morgen meinem Gott gegenübertrete, kann ich sagen, ich habe niemandem wehgetan außer mir selber. Und das verzeiht er mir hoffentlich.“ Andere Aussagen haben an Bedeutung gewonnen, zum Beispiel sagte er damals über den Straßenverkehr in seiner neuen Wahlheimat: „Die Fahrerei ist schon extrem heikel, da muss man sich als Europäer schon umstellen. Was mir noch nicht gelungen ist, aber ich arbeite daran.“ Das Ö3-„Frühstück bei mir spezial“ mit Falco – Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3. Zudem sind von 06.00 bis 22.00 Uhr stündlich Falco-Songs zu hören.

