Wien-Floridsdorf: Cannabis-Gewächsanlage in Wohnung entdeckt

Wien (OTS) - Ein Gerichtsvollzieher verständigte am 15. Februar 2017 um 09.30 Uhr die Polizei, da er in einer Wohnung in der Ruthnergasse eine Cannabis-Gewächsanlage entdecken konnte. Insgesamt befanden sich 93 Pflanzen in einem Schrankraum in der Wohnung und in einem Gerätehaus am Balkon. Die Wohnungsmieterin, die sich zuvor in dem Gerätehaus verstecken wollte, gab den Beamten gegenüber an, dass sie keine Absicht hatte Suchtmittel aus den Pflanzen zu gewinnen. Die 27-Jährige und ihr 28-jähriger Untermieter wurden auf freiem Fuß angezeigt, die Pflanzen wurden sichergestellt.

