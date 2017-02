Lopatka: Die Flüchtlingsfrage harrt weiter einer europäischen Antwort

Sebastian Kurz und ÖVP gegen Politik des unkontrollierten Zuzugs – Ganzheitliche Lösung auf EU-Ebene nötig – Integration durch Leistung sowie Vermittlung von Sprache und Werten

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Anlässlich der heutigen Sitzung des Außenpolitischen Ausschusses betont der außen- und europapolitische Sprecher der ÖVP, Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka: „Die Flüchtlingsfrage harrt weiter einer europäischen Antwort. In der Flüchtlings- und Migrationsthematik gilt es daher, intensiv an einer europäischen Lösung zu arbeiten. Dafür stehen Österreich und Außenminister Sebastian Kurz.“ Lopatka verweist diesbezüglich einmal mehr auf den „dringend notwendigen“ Schutz der EU-Außengrenzen durch die Europäische Union selbst sowie auf die humanitäre Unterstützung und Ursachenbekämpfung in den Krisengebieten vor Ort. „Es braucht einen ganzheitlichen Ansatz, der zudem eine enge Kooperation entlang der Westbalkan-Transitroute und eine einheitliche Asylregelung auf Ebene der EU beinhalten muss.“

Auch der Außen- und Europapolitische Bericht der Bundesregierung 2015 sei von den enormen Herausforderungen durch die Flüchtlingswelle geprägt – mit 90.000 aufgenommenen Asylwerbern im Jahr 2015 weist Österreich nach Deutschland die zweithöchste Pro-Kopf-Aufnahmequote aus . „Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz tritt entschieden gegen eine Politik des unkontrollierten Zuzugs ein. Dabei hat er unsere volle Unterstützung“, so der ÖVP-Klubobmann, der weiter sagt: „In Hinblick auf die Migrationsströme rückt auch die Bedeutung gelingender Integrationspolitik immer mehr in den Vordergrund. Wir begreifen Österreich als Land, das Migranten Chancen bietet – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe oder Religion. Klar ist aber, dass jene, die zu uns kommen, unsere Leitkultur und unsere Werte respektieren müssen und ihren Beitrag für unsere Gesellschaft leisten müssen!“

Integrationsminister Sebastian Kurz habe die dazu notwendigen Maßnahmen auch rasch auf den Weg gebracht, hebt Lopatka die entwickelten Deutschkurse sowie die Werte- und Orientierungskurse zum „Zusammenleben in Österreich“ hervor. „Unser Ziel ist es, Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte möglichst schnell zu integrieren und diesen das Rüstzeug dafür zu geben, selbsterhaltungsfähig zu sein“, unterstreicht Lopatka. Schlüssel dazu seien der Erwerb der deutschen Sprache, die Förderung von Bildung und dem Einstieg in den Arbeitsmarkt ebenso wie die Vermittlung der österreichischen Grundwerte wie Freiheit, Demokratie, die Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau.

Lopatka weiter: „Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz steht für eine Integrationspolitik, die auf Leistungswillen, Engagement und der Achtung der österreichischen Leitkultur und ihrer Werte basiert. Diese Politik gilt es, breit zu unterstützen!“

Mit der Übernahme des OSZE-Vorsitzes durch Österreich im heurigen Jahr 2017 habe Außenminister Sebastian Kurz zudem einen Fokus auf die Eindämmung von militärischen Konflikten und der Bekämpfung von Extremismus sowie der Radikalisierung junger Menschen gelegt. „Sebastian Kurz hat als OSZE-Vorsitzender eine wichtige diplomatische Funktion, in der er die außenpolitische Tradition Österreichs als Brückenbauer nahtlos fortsetzt“, so Lopatka.

