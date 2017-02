Umsatz und Ergebnis stabil

Die Weleda AG, Weltmarktführerin für ganzheitliche Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel, hat im vergangenen Jahr ihren Gesamtumsatz auf der Höhe des Vorjahres stabilisiert - ebenso wie das Netto-Ergebnis.

Der konsolidierte, provisorische Umsatz der Weleda Gruppe beläuft sich im Jahr 2016 auf 389,6 Mio. Euro - im Vorjahr 2015 waren es 389,5 Mio. Euro. Die wichtigsten Fakten zur Umsatzentwicklung auf einen Blick im Vergleich zum Vorjahr:

Bei den Naturkosmetika erhöhte sich der Umsatz weltweit um 2 Prozent auf rund 281 Mio. Euro. Hierzu trugen wesentlich die Wachstumsregionen Westeuropa, Südamerika, Asien & Pazifik und Zentral-Ost-Europa incl. Russland bei.

Der Umsatz mit Arzneimitteln sank um 4,8 Prozent, hauptsächlich wegen des Wegfalls des Krebsmittels Iscador in Deutschland, auf gruppenweit rund 109 Mio. Euro. Wachstumsimpulse kamen hier aus den Regionen Westeuropa, Südamerika und Asien & Pazifik.

Netto-Ergebnis trotz höherer Belastungen stabil

Bei insgesamt gleichbleibenden Umsätzen zeigte sich das Ergebnis robust. Belastungen im operativen Ergebnis gegenüber 2015 ergaben sich vor allem durch Marktinvestitionen für die Internationalisierung und Mehrkosten aufgrund der steigenden regulatorischen Anforderungen in der Arzneimittelsparte sowie Kosten im Zusammenhang mit der Intensivierung im Bereich Forschung und Entwicklung. Weleda erwirtschaftete trotz dieser Belastungen des operativen Ergebnisses ein konsolidiertes Nettoergebnis, das voraussichtlich über dem Niveau des Vorjahres liegen wird.

Finanziell gute Ausstattung für die Aufgaben der Zukunft

Die schon im Vorjahr erreichte auskömmliche Nettofinanzposition konnte auch im vergangenen Jahr weiter verbessert werden; Finanzverbindlichkeiten von rund 21 Mio. Euro (Vj. 39 Mio. Euro) standen zum Jahresende Guthaben von rund 43 Mio. Euro (Vj. 53 Mio. Euro) gegenüber.

Hohe Auszeichnungen für nachhaltiges Wirtschaften

Das nachhaltige Wirtschaften von Weleda wurde 2016 und 2017 mit den hochkarätigsten Auszeichnungen bedacht. 2016 in der Schweiz mit dem Swiss Ethics Award und in Deutschland mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis als nachhaltigste Marke Deutschlands. Im Januar 2017 schließlich mit dem Sonderpreis des CSR Preises der deutschen Bundesregierung für das nachhaltige Lieferkettenmanagement.

Belebung für 2017 erwartet

Für das Jahr 2017 rechnet Weleda umsatzseitig mit einer leichten Belebung des Geschäfts aufgrund der Einführung einiger Neuprodukte. Geplant sind weitere Investitionen in die Internationalisierung und Forschung und Entwicklung, die aus dem operativen Cashflow finanziert werden. Das Wachstum des Naturkosmetikgeschäfts soll sich in den nächsten Jahren auf dynamische Märkte, wie zum Beispiel die Regionen Südamerika und Nordamerika verlagern.

Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 20 Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.400 Mitarbeitende. Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heute die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.

