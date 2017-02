Hikvision plant F&E-Zentrum in Montreal und Forschungsinstitut in Silicon Valley

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweit führende Anbieter von innovativen, preisgekrönten Produkten und Lösungen für die Videoüberwachung, hat heute bekanntgegeben, dass Hikvision den Bau eines F&E-Zentrums in Montreal (Kanada) und eines Forschungsinstituts im kalifornischen Silicon Valley plant.

"Mit diesen beiden Großinvestitionen unterstreicht Hikvision seine globale F&E-Strategie und sein Engagement, um seine Partner und Kunden auf der ganzen Welt mit innovativen, hochmodernen, maßgeschneiderten Technologieprodukten zu versorgen", sagte Yangzhong Hu, CEO von Hikvision.

Das F&E-Zentrum von Hikvision in Montreal soll noch 2017 fertig werden und wird sich primär mit Konstruktionsentwicklung beschäftigen. Im Forschungsinstitut von Hikvision in Silicon Valley wird der Fokus auf der breiten Technologieforschung liegen.

Montreal ist mit seinem ausgezeichneten Fachkräfteangebot und unternehmerfreundlichen Umfeld ein idealer Standort für das neue F&E-Zentrum. Und der Hightech-Hub Silicon Valley ist die logische Standortwahl für das Forschungsinstitut von Hikvision.

Mit mehr als 8.000 F&E-Ingenieuren ist Hikvision mit Sitz in Hangzhou (China) einer der Branchenriesen im Bereich Videoüberwachung. Das Unternehmen investiert ungefähr 7 Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Das F&E-Zentrum und das Forschungsinstitut in Nordamerika sind die ersten Firmenstandorte außerhalb Chinas. Nach Worten von Hu gehört die Expansion zur "globalen Strategie von Hikvision, seinen lokalen Support und Service in Regionen außerhalb Chinas zu stärken".

Informationen zu Hikvision

Hikvision ist der weltweit führende Anbieter von Videoüberwachungslösungen. Hikvision verfügt über die branchenstärkste F&E-Belegschaft und nutzt seine hochmodernen Produktionseinrichtungen, um innovative CCTV- und Videoüberwachungsprodukte für alle Sicherheitsbedürfnisse zu entwerfen und zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hikvision unter www.hikvision.com.

Rückfragen & Kontakt:

Ada Han

+86-571-8735-6120

Fax: +86-571-8993-5635

hanfei @ hikvision.com