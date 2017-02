Huainigg: Friede und Entwicklung sind unteilbar und diese Sicht erfordert ein gemeinsames Handeln

Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Zielländern von geflüchteten Menschen verbessern

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die Forderung der FPÖ, Mittel der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) zu streichen, wenn Länder nicht bereit sind, Flüchtlinge zurückzunehmen, weist der Sprecher für Internationale Zusammenarbeit der ÖVP Abg. Dr. Franz-Joseph Huainigg zurück: „Die Schwerpunktländer der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit sind vor allem Äthiopien, Mosambik, Uganda, Burkina Faso, Bhutan und Länder im Westbalkangebiet wie Moldau, Albanien, Armenien und Georgien. Aus diesen Ländern kommen wenige Flüchtlinge nach Österreich. Die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Partnerländern, die auf Vertrauen basiert, welches sich teilweise über Jahrzehnte aufbauen musste, abzubrechen, wäre ein fataler Fehler.“

Huainigg betont allerdings, dass es ihm auch ein Anliegen ist, die Zusammenarbeit zwischen den Herkunfts- und Zielländern von geflüchteten Menschen zu stärken: „Durch zusätzliche Unterstützung bei der Reintegration von rückkehrenden Flüchtlingen, Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit vor Ort und durch Vereinbarungen mit den Herkunftsländern sollen die Kooperationen zu den Regierungen insgesamt verbessert werden. Falls es keine Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit gibt, können auch Sanktionsmechanismen auf nationaler und europäischer Ebene angedacht werden. Um die derzeitige Flüchtlingssituation gut zu meistern, braucht es beiderseitige Zusammenarbeit und Unterstützung“. Dieses Anliegen wird unterstützt durch einen Entschließungsantrag, welcher im März 2016 von den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP verabschiedet wurde. Dieser sieht vor, dass die EU die Kooperation mit den Herkunftsländern verbessern und auch unter Bedachtnahme auf die finanziellen Leistungen etwa der EZA bzw. Nachbarschaftshilfe an die Herkunftsländer einen stärkeren Fokus auf den Aufbau funktionierender rechtsstaatlicher Strukturen im Bereich Migrations- und Asylpolitik legen soll, auch zum besseren Funktionieren von Rückübernahmen. Huainigg erinnert: „Durch eine Verdoppelung der Mittel für EZA, welche in den nächsten Jahren geplant ist, können wir auch in den Hauptherkunftsländern von Flüchtlingen präsent sein, um die Situation vor Ort nachhaltig zu verbessern und den Migrationsdruck zu vermindern.“

Österreich als Vermittler für Kooperation und Frieden

Im Rahmen eines gesamtstaatlichen Ansatzes arbeiten das Außenministerium (BMEIA) und das Bundesministerium für Landesverteidigung uns Sport (BMLVS) an einer besseren Verflechtung von sicherheits- und entwicklungspolitischen Maßnahmen in den österreichischen Partnerländern. Huainigg hält dies für durchaus sinnvoll: „Friede und Entwicklung sind unteilbar. Diese Sicht erfordert ein gemeinsames Handeln.“ Die Bedenken der außenpolitischen Sprecherin der Grünen, Tanja Windbüchler, dass es durch den Ausbau des europäischen Instruments für Stabilität und Frieden (IsSP) jetzt auch zur Förderung von militärischen Zwecke kommen kann, ist für Huainigg nicht nachvollziehbar: „Es ist zwar ein komplexes und vielschichtiges Vorhaben, die Sicherheit eines Landes zu verbessern und natürlich muss man hier dem Missbrauch durch autoritäre Regime entschieden entgegentreten. Aber die österreichische Erfahrung hat gezeigt, dass eine punktuelle Unterstützung von vergleichsweise demokratischen Entwicklungsländern mit Trainingsmaßnahmen oder durch die Förderung von politischem Dialog zum friedlichen Interessensausgleich durchaus sehr erfolgreich ist.“ Seit 2013 ist Österreich aktiv in ein Projekt in Ghana eingebunden, wo mithilfe der Unterstützung der ADA und des BMLVS, durch den Aufbau von lokalen und regionalen Kapazitäten zur Stärkung von Frieden und Sicherheit in Westafrika beitragen wird. In einem partizipatorischen Prozess wurden zwei Pilotkurse mit den Schwerpunkten regionales Krisenmanagement entwickelt, welche sehr erfolgreich waren. Huainigg betont: „Das IsSP bleibt ein Instrument zur ausschließlichen Finanzierung von friedensbildenden Maßnahmen, aber man wird in Zukunft auf vielen Ebenen ansetzen müssen, um Rechtsstaatlichkeit und eine Verbesserung der Sicherheit für die Menschen in fragilen Staaten herbeiführen zu können. In Zeiten, in denen wir täglich mit Konflikten, kriegerischen Auseinandersetzungen und enormen Menschenrechtsverletzungen konfrontiert sind, ist dies wichtiger den je.“ Kofi Annan, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen, sagte im Jahr 2005: „No security without development, no development without security.” (Schluss)

