CETA: FPÖ-Hofer: Österreich kann Handelspakt stoppen

Heimische Gremien müssen direkt-demokratische Willenskundgebung der Bevölkerung ernst nehmen und umsetzen

Wien (OTS) - Nach der heutigen Zustimmung des EU-Parlaments zum Freihandelsabkommen der EU mit Kanada (CETA) liegt es nun an Österreich, den Handelspakt zu stoppen. „Mehr als eine halbe Million Menschen haben sich im Volksbegehren Ende Jänner gegen dieses Freihandelsabkommen ausgesprochen, diese direkt-demokratische Willenskundgebung muss nun für die österreichischen Gremien richtungsweisend und ausschlaggebend sein“, mahnt der Dritte Nationalratspräsident und FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer.

Hofer warnt davor, die Interessen einzelner Personen oder Personengruppen auf EU-Ebene über die der österreichischen Bevölkerung zu stellen und den Handelspakt auch in Österreich ohne Wenn und Aber zu ratifizieren. Hofer: „Mein Appell richtet sich an die Bundesregierung, das Parlament und den Bundespräsidenten, im Sinne der Menschen zu handeln und unser Land vor Nachteilen und erheblichem Schaden zu bewahren.“ Aus diesem Grund schlägt Hofer eine verbindliche Volksabstimmung zu CETA in Österreich vor.

