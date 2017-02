Blümel zu Reinhaltegesetz: Plumpe Verdreifachung der Strafen

Durchdachtes und effektives Gesamtkonzept erforderlich - Leben für die Menschen in unserer Stadt wird teurer und teurer

Wien (OTS) - „Eines steht außer Frage: Wien muss sauberer und schöner werden. Sinnvolle Maßnahmen in diesem Zusammenhang werden daher jede Unterstützung von uns erhalten. Denn je sauberer die Umgebung, desto wohler und sicherer fühlen sich die Menschen. Dies wird jedoch sicher nicht durch eine plumpe Verdreifachung der Strafen gelingen, sondern nur mit einem durchdachten und effektiven Gesamtkonzept“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel zur Novelle des Wiener Reinhaltegesetzes.

Effektivität und Wirksamkeit seien aber definitiv nicht gegeben, wenn man sich die konkreten Zahlen ansieht. Statt einfach plumpe Verteuerungen vorzunehmen, sollte vor allem einmal die Vollziehung der Gesetze sichergestellt werden.

„Offensichtlich sind sich Rot und Grün mittlerweile nur noch in einem einzigen Bereich einig. Nämlich wenn es darum geht Gebühren, Abgaben und Strafen zu erhöhen und damit das Leben für die Menschen in unserer Stadt teurer zu machen“, so Blümel abschließend.

