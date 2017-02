Wöginger: Wachstum und Beschäftigung müssen Vorrang haben

ÖVP-Sozialsprecher fordert rasche Umsetzung des Regierungsübereinkommens „Für Österreich“/ Betriebsratsperioden werden verlängert

Wien (OTS) - Eine „rasche Umsetzung der im überarbeiteten Regierungsübereinkommen vorgesehenen Maßnahmen“ forderte ÖVP-Sozialsprecher Abg. August Wöginger heute, Mittwoch, im Sozialausschuss des Nationalrates.

Das betreffe unter anderem die vereinbarte „Mobilitätsprämie“, die es Arbeitnehmern erleichtern soll, auch weiter von ihrem Wohnort entfernte Jobs anzunehmen. Es sei schließlich bekannt, dass sich Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt auf Grund großer regionaler Unterschiede derzeit nicht decken, vor allem in der Tourismus-Branche, aber auch in anderen Wirtschafts-Sparten. Der ÖVP-Sozialsprecher hat daher im heutigen Sozialausschuss auf eine rasche Umsetzung der erweiterten Kombilohn- und Entfernungsbeihilfe gedrängt. Er erhoffe sich vom Sozialminister eine möglichst rasche und unbürokratische Lösung im Sinne aller Betroffenen, davon werde sicher Erfolg oder Misserfolg der Aktion abhängen.

Auch der Beschäftigungs-Bonus zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze sollte rasch umgesetzt werden, forderte Wöginger. „Wir müssen alles tun, um den Anreiz in den Unternehmen zu erhöhen, zusätzliche Leute einzustellen. Die damit verbundene Senkung der Lohnnebenkosten ist ein sehr sinnvoller Ansatz, der hoffentlich auch über den vorgesehenen Probezeitraum hinaus zur Anwendung kommen wird“, erklärte Wöginger.

Die mit dem Regierungspakt ebenfalls vereinbarte Neugestaltung der Arbeitszeit sowie die Anhebung des Mindestlohns entspreche nicht nur den praktischen Anforderungen des modernen Wirtschaftslebens, sondern sei auch im Interesse vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. „Mit dieser Aufgabe wurden der österreichischen Realverfassung entsprechend die Sozialpartner betraut“, so der ÖVP-Sozialsprecher. Er hoffe, dass die diesbezüglich aufgetauchten Diskussionen bald beendet werden und rasch eine zeitgemäße Lösung – inklusive Zeitwertkonto - für alle eingerichtet wird.

Ganz besonders dringlich seien die Maßnahmen für über 50-jährige langzeitarbeitslose Menschen. Wöginger appellierte allerdings an den Sozialminister, die Bedingungen für die angepeilten 20.000 zusätzlichen Jobs in Gemeinden , Vereinen und Unternehmen so auszugestalten, dass es zu keinem Verdrängungswettbewerb kommt. Dass der besondere Kündigungsschutz für neueingestellte Über-50-jährige falle, werde sicher die Bereitschaft in den Unternehmen erhöhen, sich an dieser Aktion zu beteiligen, erklärte Wöginger.

Von Seiten der Regierungsparteien gab es im heutigen Sozialausschuss auch den Antrag, die im Dezember beschlossene Verlängerung der Funktionsperioden für Betriebsräte gemäß Arbeitsverfassungsgesetz -von vier auf fünf Jahre - auch auf land- und forstwirtschaftliche Betriebsräte sowie die Personalvertretung von Post und Telekom Austria auszudehnen. “Darüber hinaus sollen auch Behindertenvertrauenspersonen künftig für fünf Jahre gewählt werden“, erläuterte ÖVP-Sozialsprecher Wöginger.

