Kopftuchverbot: ja/nein?

Sebastian Kurz und Alice Schwarzer beim "Talk im Hangar-7"

Wer gegen das Kopftuchverbot ist, ist mitschuldig an der Unterdrückung von Millionen Frauen Alice Schwarzer

Salzburg/Wals-Himmelreich (OTS) - Auf Drängen von Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz verschärft Österreich seinen Kurs in der Integrationspolitik: Burka- und Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst, verpflichtende Deutsch- und Wertekurse, gemeinnützige Arbeit für Asylberechtigte. Für viele Bürger ein längst überfälliger Schritt. Laut aktueller Umfrage* fordern 94 Prozent der Österreicher, dass sich muslimische Einwanderer besser an die heimischen Gepflogenheiten anpassen. Der "Talk im Hangar-7" widmet sich heute aktuellen Integrationsfragen, wie dem Kopftuchverbot. Alice Schwarzer meint dazu: "Wer gegen das Kopftuchverbot ist, ist mitschuldig an der Unterdrückung von Millionen Frauen" .

Burka, Kopftuch und Koran: Woran scheitert Integration?

Talk im Hangar-7, live ab 22:15 Uhr bei ServusTV



Gäste:

Sebastian Kurz, Außen- und Integrationsminister

Alice Schwarzer, Feministin und Islamkritikerin

Nadire Mustafi, islamische Religionspädagogin

Doron Rabinovici, Historiker und Schriftsteller

Moderation: Michael Fleischhacker

*Marketagent im Auftrag von ServusTV (n=500)

