ORF III am Donnerstag: Portisch spricht mit Thurnher über „Trump und die Welt“ und Doku „Präsident Trump – Leben für den Erfolg“

Außerdem: Bundesratssitzung live, Heinz Fischer in „Kultur Heute“, „Wilde Reise“ in Dänemark

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Donnerstag, dem 16. Februar 2017, ab 9.00 Uhr live die erste Bundesratssitzung des Jahres. Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner stellen darin das erneuerte Arbeitsprogramm der Regierung vor. In der Aktuellen Stunde mit Finanzminister Hans Jörg Schelling geht es um die budget- und finanzpolitischen Zielsetzungen. Auf der Tagesordnung stehen außerdem der Grüne Bericht zur aktuellen Situation in der Landwirtschaft, der 11. Umweltkontrollbericht sowie zahlreiche weitere Regierungsberichte. Kommentiert wird die Übertragung von Andreas Heyer, Christine Mayer-Bohusch, Reiner Reitsamer und Martin Wendel.

Anlässlich der neuen Doku-Trilogie „Hugo Portisch – Aufregend war es immer“, die ab 17. Februar in ORF III zu sehen ist, empfängt Moderatorin Ani Gülgün-Mayr mit Altbundespräsidenten Heinz Fischer einen langjährigen Wegbegleiter des Ausnahmejournalisten zum „Kultur Heute“-Gespräch (19.50 Uhr).

Anschließend führt „Wilde Reise“-Präsentator Erich Pröll in der dritten Folge des Doku-Vierteilers „Wildes Skandinavien“ nach Dänemark. Die Dokumentation „Das Reich der Rothirsche“ (20.15 Uhr) von Jan Heft gibt Einblicke in die verborgenen Wälder Jütlands, zeigt neben dem König der dänischen Wälder, dem Rothirsch, viele andere heimische Tierarten und macht deutlich, dass dieses kleine Land viel mehr zu bieten hat als lange Strände und mildes Klima.

Aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage befasst sich ein zweiteiliges „ORF III Spezial“ mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. Den Auftakt dazu macht die Sendung „Trump und die Welt: Hugo Portisch im Gespräch mit Ingrid Thurnher“ (21.05 Uhr). Die Journalistenlegende ist auch mit knapp 90 Jahren alles andere als untätig und meldet sich nun mit einem neuen Buch zu Wort. Darin wirft der Amerika-Kenner einen kritischen Blick auf den neuen US-Präsidenten und analysiert den bisherigen Werdegang des Multi-Millionärs und seine Politik. Im Gespräch mit ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher wird Portisch erklären, was die Welt noch von Donald Trump zu erwarten hat. Passend dazu zeigt die Dokumentation „Präsident Trump – Leben für den Erfolg“ (21.45 Uhr) den Aufstieg des begnadeten Selbstverkäufers zum mächtigsten Mann der Welt. Aus wohlhabendem Hause stammend und trotz wirtschaftlicher Misserfolge, arbeitete Trump immer konsequent an seinem Siegerimage und schaffte, was lange niemand für möglich hielt:

den Aufstieg zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Einige der polarisierenden Ankündigungen seines Wahlkampfes hat er schon in den ersten Wochen seiner Amtszeit umgesetzt. Wie es weitergeht, weiß niemand, aber ein Blick auf die Vergangenheit dieses Mannes lässt Rückschlüsse zu.

Abschließend diskutiert Peter Fritz in einer neuen Ausgabe von „Inside Brüssel“ (22.25 Uhr) aus dem EU-Parlament in Straßburg mit den Europaabgeordneten Karoline Graswander-Hainz (SPÖ), Othmar Karas (ÖVP), Franz Obermayr (FPÖ) und Ivo Vajgl (Europäische Liberale, Slowenien) über das CETA-Abkommen und die damit verbundenen Chancen und Risiken, sinnvolle Vorschläge zur Veränderung der EU anlässlich des 60. Jubiläums europäischer Einigungsbemühungen sowie die zunehmende Automatisierung der Arbeitswelt durch Maschinen und Roboter.

