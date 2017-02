Wahlrecht – Stronach/Lugar: Koalition will eine wichtige Kontrollinstanz loswerden

Wien (OTS) - „Natürlich finden sich in dem Vorschlag zur Wahlrechtsreform durchaus sinnvolle Punkte – etwa die Möglichkeit der Mitnahme kleiner Kinder in das Wahllokal. Andere Ideen von SPÖ und ÖVP deuten aber darauf hin, dass die Koalition den Bundespräsidenten als Kontrollinstanz loswerden will“, erklärt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. Einen Vorwahltag sieht Lugar als „durchaus vernünftigen Ersatz der vom VfGH als undemokratisch bezeichneten Briefwahl“ an.

Fraglich sei bei einem Vorwahltag allerdings, ob es überhaupt gelingen kann, für zwei Wahltage ausreichend Beisitzer zu finden. Ein Beschneiden der Kompetenzen des Bundespräsidenten, weil manche Rechte nicht oder wenig angewendet werden, lehnt Lugar ab und mahnt: „Es muss einfach ein starkes Gegengewicht zu Parlament und vor allem dem Kanzler vorhanden sein – ob es der Koalition passt, oder nicht!“

