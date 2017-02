NEOS begrüßen Bekenntnis zu Freihandel

Sepp Schellhorn: „Für die Sicherung des Wohlstands in Europa und Österreich ist der Freihandel unerlässlich“

Wien (OTS) - NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn begrüßt die heutige Absegnung des Freihandelsabkommens CETA im europäischen Parlament. „Für eine kleine und offene Volkswirtschaft, wie Österreich, wäre es fatal auf die Möglichkeiten, die der Freihandel bietet, zu verzichten. CETA ist die neue Benchmark für künftige Freihandelsabkommen, unseren Wohlstand nicht nur auf Jahrzehnte abzusichern, sondern auch noch weiter auszubauen.“ Gerade in Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit müsse sichergestellt werden, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft, die Wirtschaftswachstum und damit Arbeitsplätze fördern. Für Österreich gilt: Mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft, eine Vielzahl von EU-Handelsabkommen das Rückgrat des europäischen Binnenmarktes, zu dem auch Österreich zählt. Gerade hier sei laut Schellhorn einer der zentralen Gründe für die Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union zu sehen: „Eingebettet in die Rolle der größten Handelsmacht der Welt, werden nun die Abkommen zwischen der EU und Drittländern von der EU-Kommission ausgehandelt.“

Die kritische Haltung gegenüber dem Freihandelsabkommens CETA durch Teile der SPÖ, der FPÖ und der Grünen stößt bei Schellhorn nach wie vor auf Verwunderung, da es beim Freihandel mit zahlreichen anderen Ländern keinerlei Bedenken gebe: „Das kürzlich abgeschlossene Freihandelsabkommen mit Südkorea, einem bedeutenden Industrieland, wird nie erwähnt, Abkommen mit Mexiko und Japan sind in der Pipeline. Hier höre ich keinerlei Stellungnahme der sonst so lauten Gegner von Handel und der linken und rechten Hüter des kleinstaatlichen Protektionismus. Offensichtlich ist deren Empörung sehr selektiv.“ Auch für ein künftiges Handelsabkommen mit den USA ist CETA nun ein wichtiger Meilenstein, an dem die USA im Fall des Falls ihre Abkommen zu messen hat.

Dass das Freihandelsabkommen mit Kanada ein wichtiger Schritt für die EU im globalen Wirtschaftsraum ist, steht für Schellhorn außer Zweifel: „Mit CETA gewinnt der europäische Binnenmarkt und damit auch Österreich an Wettbebewerbsfähigkeit. Der Mittelstand profitiert vom Freihandel. Durch den Zugang zu öffentlichen Aufträgen, durch vereinfachte Exportverfahren und angeglichene Rechtsnormen.“

