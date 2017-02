Wahlrecht: FPÖ-Stefan: Was SPÖ und ÖVP heute als großen Wurf präsentiert haben, wird diesem Anspruch nicht gerecht

Wien (OTS) - „Es ist bedauerlich, dass auch bei demokratiepolitisch so entscheidenden Fragen bei SPÖ und ÖVP die Inszenierung allein im Vordergrund steht. Was SPÖ und ÖVP heute als großen Wurf präsentiert haben, wird diesem Anspruch nicht gerecht und ist zum Teil als ‚Showeinlage‘ zu werten, von einer ernsthaften, fundierten Befassung mit dem Thema kann keine Rede sein, vieles geht über Überschriften und über Abschriften dessen, was ohnehin schon längst als Diskussionsgrundlage akkordiert ist, nicht hinaus“, sagte heute FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. Mag. Harald Stefan. Allein die Vorgangsweise der Regierung sei mehr als befremdlich. „Zum Teil präsentierten SPÖ und ÖVP auch Vorschläge als Regierungseinigung, zu denen es bereits eine Einigung aller Fraktionen im Parlament gibt“, so Stefan. Die Umsetzung der Enquetekommission „Stärkung der Demokratie“ sei im Übrigen innerparlamentarisch seit Jahren im Gange, wenn auch etwas schleppend. „Und wenn hier jemand bremst, sind es gerade SPÖ und ÖVP“, sagte Stefan.

„Inhaltlich betrachtet begrüßen wir die Einführung eines Vorwahltages, dieser Vorschlag deckt sich ja mit einer unserer langjährigen Forderungen. Aber das Ziel, das Wahlrecht bürgernäher und sicherer zu machen, wurde verfehlt. Die dafür wichtigste Maßnahme, nämlich die Briefwahl auf ihren ursprünglichen Zweck zu reduzieren und dafür die persönlichen Wahlmöglichkeiten nicht nur durch einen Vorwahltag, sondern auch durch etwa den verstärkten Einsatz von sogenannten ‚fliegenden Wahlkommissionen‘ auszubauen, ist nirgends formuliert. Stattdessen wollen SPÖ und ÖVP offenbar weiterhin die Einführung eines E-Votings und des Mehrheitswahlrechts vorantreiben. Wer das allgemeine, persönliche, gleiche und geheime Wahlrecht für jeden Staatsbürger nachhaltig sichern will, darf nicht auf die Sicherheit eines Computers vertrauen. E-Voting ist ein untaugliches Instrument, einige Staaten haben davon in der Zwischenzeit schon wieder Abstand genommen. Und auch ein Mehrheitswahlrecht kommt für uns nicht in Frage – denn jede Stimme muss gleich viel wert sein. Eine Frauenquote lehnen wir ebenfalls ab – die Wählerinnen und Wähler kennen die Kandidatinnen und Kandidaten und treffen ihre Entscheidung in Kenntnis dieser Wahlvorschläge. Abgesehen davon erfüllt die Regierung die von ihr geforderte Quote selbst ja nicht“, betonte Stefan.

Was für den FPÖ-Verfassungssprecher nicht in Frage kommt, ist die Beschneidung der Kompetenzen des Bundespräsidenten. „Der Bundespräsident ist das einzig direkt demokratisch gewählte Organ der Verwaltung, hier den Rotstift anzusetzen, ist demokratiepolitisch das völlig falsche Signal an die Bevölkerung“, so Stefan.

