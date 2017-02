ORF SPORT + mit Live-Übertragung der PK nach dem Damen-Riesenslalom bei der alpinen Ski-WM St. Moritz

Ebenfalls am 16. Februar: das Weltcup-Skispringen der Damen in Pyeongchang

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 16. Februar 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Weltcup-Skispringen der Damen in Pyeongchang um 7.40 Uhr und von der Pressekonferenz nach dem Damen-Riesenslalom bei der alpinen Ski-WM St. Moritz 2017 um 14.30 Uhr, die Höhepunkte vom Weltcup im Naturbahnrodeln in Deutschnofen um 19.00 Uhr, von der Damen-Abfahrt bei der alpinen Ski-WM St. Moritz 2017 um 20.15 Uhr und vom Damen-Einzel bei der Biathlon-WM in Hochfilzen um 23.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Vor dem Finale in Oslo am 12. März stehen bei den Skispringerinnen am 15. und 16. Februar zwei Bewerbe in Pyeongchang, Austragungsort der Olympischen Spiele 2018, auf dem Programm. Die Japanerin Sara Takanashi führt vor den letzten drei Springen mit 1.195 Punkten die Gesamtwertung überlegen an. Kommentator ist Michael Roscher.

ORF SPORT + ist live dabei beim Höhepunkt der alpinen Ski-Saison, der Weltmeisterschaft vom 7. bis 19. Februar in St. Moritz. Live im Programm sind die Pressekonferenzen mit den Medaillengewinnern nach allen elf Bewerben. Ebenso zeigt ORF SPORT + die Höhepunkte aller Rennen und der Schlussfeier. Reporter ist Andreas Felber.

