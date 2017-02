NEOS zu Familienbeihilfe: Rasch umsetzbare Lösungen für ein effizientes System liegen auf dem Tisch

Michael Bernhard: „Es müssen nicht die Grundprinzipien der EU ausgehebelt werden, um notwendige Einsparungen zu erreichen“

Wien (OTS) - Nachdem die ÖVP im vergangene Jahr eine Abfuhr aus Brüssel bekommen hat, die Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder zu kürzen, soll jetzt ein nationaler Alleingang in Angriff genommen werden. „Weder Familienministerin Karmasin noch Europaminister Kurz konnten oder wollten Details nennen, wie so eine Lösung aussehen soll. Das entsprechende Gutachten wird weiter unter Verschluss gehalten. Die ÖVP gefällt sich damit weiterhin in der Rolle, die Grundprinzipien der Europäischen Union aushebeln zu wollen – faktenbasierte Politik sieht anders aus. Stattdessen wird reine Sündenbock-Politik betrieben. Von der einstigen sogenannten Europapartei ist nicht mehr viel zu sehen“, kritisiert NEOS Familiensprecher Michael Bernhard.

Tatsächlich ist in dem Bereich Reformbedarf vorhanden. „Wenn Karmasin und Kurz wirklich an einem effizienteren System interessiert wären, dann würden sich die beiden Minister nach anderen, sehr rasch umsetzbaren Lösungen umsehen. Dass die Familienbeihilfe nach wie vor fünf Jahre rückwirkend beantragt werden kann, ist nicht nachvollziehbar. Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe sind leicht möglich, da muss nicht gleich die europäische Idee geopfert werden. Allerdings wurde ein entsprechender Vorstoß von NEOS ohne Begründung vertagt“, betont Bernhard.

„Statt Sachpolitik werden von beiden Regierungsparteien dafür Vereinbarungen getroffen, die sukzessive die europäische Idee zu Grabe tragen“, kritisiert Bernhard. Er verweist darauf, dass die Zustimmung der SPÖ zur Kürzung von Familienbeihilfe von der ÖVP wohl sehr teuer erkauft wurde, indem sie den SPÖ-Vorstoß auf Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit mitträgt. „In Zeiten, in denen nationale Vorstöße und Entwicklungen immer stärker zunehmen, braucht es umso mehr eine vorausschauende Politik der Regierungsparteien – und keine kurzsichtigen Maßnahmen, die vor allem auf den Applaus der eigenen Klientel abzielen“, betont Bernhard.

