grill company: aktuelle Trends für den Grillfan

Attraktive Angebote und neue Grillseminare

Perchtoldsdorf (OTS) - Der Frühling lässt zwar noch etwas auf sich warten, ist aber kein Grund, um auf Köstlichkeiten vom Rost zu verzichten - denn Grillen geht immer: Egal zu welcher Jahreszeit, so richtig Spaß macht’s auch trotz niedrigen Temperaturen . Also, rein in die warme Jacke und ab zum heißen Grill.

NEU im Sortiment: Weber Genesis II oder II LX

Jetzt so richtig einheizen

Sie sind der Traum eines jeden Grillmeisters und für jeden Anlass gerüstet: die neuen High Performance Genesis Grills der Zukunft von Weber.

Die brandaktuellen Gasgrills Genesis II oder II LX mit modernster Technik, raffinierten Details und durchdachten Features sprengen die bisherigen Grillgrenzen.

Das leistungsstarke Anzündsystem, die Hochleistungsbrenner, das neue Fettauffangsystem für erleichternde Reinigung, serienmäßiges GBS-System und Stauraum für umfangreiches Zubehör sorgen für das ultimative Grillerlebnis. Und außerdem: Die neuen Modelle der Genesis II Serie sehen verdammt gut aus!

Ab sofort in den beiden Shops der grill company erhältlich.

Neue Grillseminare:

Bringen Sie doch mehr Abwechslung auf den Rost und werden Sie selbst zum Barbecue-Meister! Bei unseren Grillseminaren zeigen Grillprofis, wie Sie raffinierte Köstlichkeiten und tolle Menüs auf den Grill zaubern!

Ab sofort sind die neuen Grillseminare online und buchbar.

Egal, ob Sie sich für American BBQ für Liebhaber von Steaks & Co. entscheiden, oder das Seminar „klassisches Grillen“, für alle Grillfans, die beginnen oder ihr Wissen vertiefen möchten, buchen oder beim Seminar für Summer Feeling sich neue Ideen holen, Sie erfahren viel über die verschiedenen Grilltechniken, lernen die Zubereitung von köstlichen Grillmenüs von der Vorspeise bis zur Nachspeise und holen sich dabei wertvolle Grilltipps. Gemeinsam befeuern Sie Weber Kohle-, Gas-, und Elektrogrills und lernen unter der fachkundigen Anleitung die unendlichen Möglichkeiten von Selbstgegrilltem und den großartigen Geschmack kennen.

Wer bis zum 28. Februar 2017 ein Grillseminar bucht, erhält einen 10 % Rabattgutschein für den nächsten Einkauf. Die beliebten Grillseminare im Seminargarten in Perchtoldsdorf starten ab 28. März und werden bei jeder Witterung abgehalten.

Ein Besuch lohnt sich: In den Weber World Stores der grill-company im FMZ SC17 / Brunn am Gebirge und im FMZ / Abfahrt Gewerbepark Stadlau in Wien 22., findet jeder Grilltyp den geeigneten Grill, umfangreiches Zubehör, Bücher und Feines aus der Genusswelt sowie selbstverständlich kompetente Beratung. www.grill-company.at

