Ludwig/Mahrer/Papai: Moderne, neue Polizeiinspektion in Floridsdorf

Wiener Polizei bekommt am Ziegelofenweg 13-25 einen Stützpunkt

Wien (OTS) - Die neue Polizeiinspektion nahe dem Ortskern von Strebersdorf und im Stadterweiterungsgebiet „Mühlweg“ entsteht im Erdgeschoß eines geförderten Wohnprojekts. Sie wird über rund 520 Quadratmeter Nutzfläche und beste Ausstattung verfügen.

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Landespolizeivizepräsident Karl Mahrer, Bezirksvorsteher Georg Papai sowie Werner Scharf, Prokurist des Bauträgers Arwag-Holding stellten das Projekt heute, Mittwoch, vor.****

Die derzeitige Polizeistation in der Floridsdorfer Berlagasse 1 entspricht nicht mehr den zeitgemäßen baulichen und räumlichen Anforderungen. Grund genug für Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, die Polizei in Floridsdorf tatkräftig dabei zu unterstützen, eine passende, neue Inspektion zu erhalten. Ludwig: „Damit die Bewohnerinnen und Bewohner auch in Zukunft bestens von den engagierten Polizeibeamtinnen und -beamten ihres Rayons betreut werden können. Denn Sicherheit hat Vorrang!“

„Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Land Wien und Landespolizeidirektion Wien ist es gelungen, für die Bevölkerung eine neue Service-Dienststelle der Wiener Polizei zu schaffen und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglichste Arbeitsbedingungen zu gewährleisten“, unterstrich Landespolizeivizepräsident Karl Mahrer.

„Die maßgeschneiderten Räumlichkeiten unterstützen und erleichtern die hervorragende Arbeit der Polizistinnen und Polizisten im Bezirk. Bis zu 60 Exekutivbeamtinnen und -beamte werden dort einen modernsten Richtlinien entsprechenden Arbeitsplatz vorfinden“, freute sich Bezirksvorsteher Georg Papai.

Werner Scharf, Prokurist des Bauträgers Arwag Holding: „Wir freuen uns, dass die Wiener Polizei in unsere Wohnhausanlage beim Mühlweg einziehen wird. Die Arwag baut qualitativ hochwertig und sehr nachhaltig. Die Polizistinnen und Polizisten werden damit am neuen Standort beste Voraussetzungen für ihre Arbeit haben.“

Zwtl.: Polizei als Nachbarn

Im Winter 2017 werden die BeamtInnen der Polizeistation Berlagasse 1 in den Neubau am Mühlweg/Ziegelofenweg/Fritz-Kandl-Weg übersiedeln. Neben der Polizeiinspektion wird er 45 – im Rahmen der Wiener Wohnbauinitiative geförderte – Wohnungen sowie einen Kindergarten umfassen.

Die Investitionskosten für die Errichtung der neuen Polizeiinspektion machen insgesamt 1,5 Mio. Euro aus. (Schluss) da

