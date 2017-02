Brunner zu Leichtfried: Ökologische Verkehrspolitik verträgt sich nicht mit Flughafen-Ausbau

Grüne: Verkehrsminister riskiert seine Rolle als Hoffnungsträger für Umwelt- und Klimaschutz

Wien (OTS) - "Geht man nach seinen wiederholten erfreulichen Ansagen zu einer ökologischen Verkehrspolitik, so hätte Verkehrsminister Leichtfried das Zeug zur Lokomotive bei der dringenden Klimawende in der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik. Dies wäre umso wichtiger, weil sich ja der Rest der Bundesregierung bis hin zu Landwirtschaftminister Rupprechter verlässlich für Industrie- und Konzerninteressen statt für den Schutz von Umwelt, Klima und Gesundheit entscheiden. Leider scheint aber auch Leichtfried auf dem Weg vom Reden zum Handeln der Mut zu verlassen, wie seine jüngsten Aussagen pro Dieselprivileg, pro Senkung Flugticketabgabe und nun auch noch pro Flughafenausbau in Wien nahelegen", reagiert Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen, enttäuscht auf entsprechende Aussagen des SPÖ-Ministers.

"Leichtfrieds Aussagen zum Flughafen Wien-Schwechat sind leider bemerkenswert uninformiert. Es geht bei der von der Fluglobby gewünschten 3. Piste nicht um einen Bedarf der Ostregion oder des vielstrapazierten Standorts. Die Flugbewegungen am Wiener Flughafen sind seit 2008 um 15 Prozent gesunken, die Passagierzahlen zugleich um fast 20 Prozent gestiegen", berichtet Brunner. Keine Konferenz-oder KulturtouristInnen sind am Erreichen Wiens und Österreichs gehindert, wie die alljährlichen Rekordzahlen beweisen.

"Das Großbauprojekt 3. Piste wäre nur für die Baukonzerne und für den an der eigenen Gewinnmaximierung orientierten Plan der Flughafen-AG nötig. Mit diesen neuen 'Incentives' soll noch mehr Umsteigverkehr nach Wien gelockt werden. Weil Umsteigpassagiere aber mit jeweils zwei Flugbewegungen pro Durchgang mehr Umwelt- und Klimaschaden verursachen und zugleich abseits des Flughafens selbst besonders wenig ökonomischen Nutzen generieren, ist es auch wirtschafts- und standortpolitisch richtig und dringend notwendig, den Flughafenausbau massiv zu hinterfragen. Für uns Grüne ist das die Probe aufs Exempel, ob Leichtfried ein Konzernpolitiker oder doch ein Hoffnungsträger für Umwelt- und Klimaschutz ist", so Brunner.

