Muchitsch: Regierung zieht die richtigen Lehren aus dem Sozialbericht – Mindestlohn, Aktion 20.000, Kinderbetreuung

Sozialausschuss diskutiert Sozialbericht 2015/2016

Wien (OTS) - Der Sozialausschuss des Nationalrats hat sich am Mittwoch mit dem Sozialbericht 2015/16 beschäftigt. Für SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch sind drei Erkenntnisse besonders wichtig. Erstens: „Es ist unserem funktionierenden Sozialstaat zu verdanken, dass trotz der Wirtschaftskrise weniger Menschen in Österreich armutsgefährdet sind als im Jahr 2008.“ Zweitens: „Immer mehr Menschen sind länger als ein Jahr auf Jobsuche, das betrifft insbesondere über 50-Jährige.“ Daher hält Muchitsch die Initiativen im neuen Regierungsprogramm für so wichtig. "Die Aktion 20.000 wird 20.000 Jobs für über 50-Jährige schaffen, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben“, so Muchitsch. Und drittens: „Die beste Investition für die Armutsbekämpfung ist die in die Kindergärten.“ Auch hier setzt das neue Regierungsprogramm an mit dem zweiten verpflichtenden – und unentgeltlichen – Kindergartenjahr. ****

"Zusammen mit dem Mindestlohn von 1.500 Euro ergibt sich hier ein sehr gutes Gesamtpaket für die ArbeitnehmerInnen, zur Bekämpfung von Armut und für soziale Sicherheit“, so der SPÖ-Sozialsprecher.

Zum Mindestlohn sagt Muchitsch: „Die ArbeitnehmerInnen in Österreich arbeiten hart und haben es verdient, gut und fair bezahlt zu werden. Die Sozialpartner haben sich bereit erklärt, einen Stufenplan für einen flächendeckenden Mindestlohn von zumindest 1.500 Euro auszuarbeiten. Das ist wichtig und richtig, denn niemand soll für seine Vollzeitarbeit – ohne Berücksichtigung von Sonderzahlungen, Zulagen und sonstigen zusätzlichen Entgelten – weniger als 1.500 Euro verdienen.“ Mittelfristig, so Muchitsch, sollte man sogar einen Mindestlohn von 1.700 Euro im Visier haben. Über 300.000 Menschen bekommen derzeit bei Vollzeitarbeit einen Bruttolohn von weniger als 1.500 Euro, zwei Drittel von ihnen sind Frauen.

Der Sozialbericht zeigt, dass der Anteil der armutsgefährdeten Menschen in Österreich in den Jahren seit 2008 abgenommen hat. „Das ist unserem starken Wohlfahrtsstaat und unserer Investitionspolitik zu verdanken. Österreich hat in der Wirtschaftskrise auf Investitionen gesetzt. Unser soziales Netz hat sich bewährt“, betont Muchitsch. Wichtig ist ihm dabei eine Feststellung, die sich ebenfalls ganz klar aus dem Sozialbericht ergibt, „dass der Sozialstaat nicht nur für die armen Menschen da ist, sondern alle Menschen in Österreich davon profitieren“. (Schluss) wf

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493