„Eco“ am 16. Februar: Trump verunsichert Exporteure

Außerdem: Flexiblere Arbeitszeiten und teure Kälte

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 16. Februar 2017, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Trump verunsichert Exporteure – Sorgen um Umsätze und Arbeitsplätze

Parolen wie „Amerika zuerst“, Einreiseverbote oder die Androhung von Strafzöllen für Firmen – damit sorgt US-Präsident Donald Trump auch in Österreich für Unruhe. Nicht nur bei den Autozulieferfirmen, die Produktionen in Mexiko für den US-Markt aufgebaut haben. Die USA sind der zweitwichtigste Handelspartner der heimischen Exportwirtschaft. Waren im Wert von mehr als neun Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr nach Amerika ausgeführt. Das WIFO schätzt, dass rund 60.000 heimische Jobs direkt oder indirekt an diesen Ausfuhren hängen. „Eco“ zeigt, wie Autozulieferfirmen wie das BMW-Werk Steyr, die voestalpine oder andere Exporteure auf die Entwicklungen in den USA reagieren. Bericht: Bettina Fink und Werner Jambor.

Flexibler arbeiten – die Probleme mit der Arbeitszeit

Bei der Arbeitszeit wird aktuell über eine Erhöhung der erlaubten täglichen Stundenanzahl von zehn auf zwölf diskutiert. Die Sozialpartner suchen dafür gerade eine Lösung. Doch auch beim jetzt gültigen Gesetz gibt es Regelungen, die immer wieder zu Problemen führen: Es gibt Streit ums Geld bei Überstunden, Missverständnisse beim Dienstbeginn oder Missbrauch beim Home Office. „Eco“ zeigt die heikelsten Punkte, worauf Arbeitnehmer/innen achten sollten. Bericht:

Bernadette Ritter.

Kälte kostet: Mehrausgaben für Heizung und Gemüse, Medikamente und Streusalz

Der kälteste Jänner seit 30 Jahren hat es auch finanziell in sich. Die wochenlangen Minusgrade lassen viele Ausgaben explodieren, egal ob fürs Heizen, fürs Gemüse oder für Medikamente. Zehntausende Österreicher haben in den Apotheken viel Geld beim Kauf von Hustensäften, Schnupfensprays und Lutschtabletten ausgegeben. Auch bei der Straßensicherheit, wie bei den Streusalzmengen, wurde der heurige Winter sehr kostspielig. „Eco“ bilanziert die Kosten der Kälte.

Bericht: Ellen Lemberger und Georg Ransmayr.

„Eco“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at